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لبنان

لحود: أدوات الذكاء الاصطناعي تتيح للمؤسسات السياحية التنبؤ بنسب الإشغال

Lebanon 24
11-10-2026 | 05:49
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أكدت وزيرة السياحة لورا لحود خلال مشاركتها في مؤتمر أكسبيريا، أن "التحول نحو السياحة الذكية وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات المعنية يمثلان الركيزة الأساسية لتطوير القطاع السياحي وتوفير تجربة سياحية فريدة ومستدامة للزوار.
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وأوضحت الوزيرة أن مفهوم "السياحة الذكية" يقوم على تسخير التكنولوجيا لتحسين كافة مراحل الرحلة السياحية بالنسبة للزائر، والمؤسسات الخاصة، والقطاع العام على حدٍّ سواء. وكشفت عن إدخال إصلاحات إدارية جوهرية في الوزارة، يتقدمها إطلاق منصة رقمية جديدة للترخيص والخدمات الإدارية لتعزيز الشفافية والكفاءة ومتابعة وتحليل أسباب المعوقات. وإنشاء أول قاعدة بيانات رقمية مكتملة عبر الإنترنت لكافة المؤسسات السياحية المرخصة ومحددة جغرافياً على الخريطة الوطنية، مشددةً على أهمية البيانات الدقيقة.

كما ذكّرت بان الوزارة أطلقت تطبيق وزارة السياحة اللبنانية الذكي لتقديم برامج رحلات مخصصة وتوصيات فورية وفقاً لاهتمامات الزائر، وميزانيته.

واوضحت أن أدوات الذكاء الاصطناعي تتيح للمؤسسات السياحية التنبؤ بنسب الإشغال واحتياجات المخزون وتحليل تقييمات العملاء للوقوف على نقاط الخلل ومعالجتها، مضيفة أن ما يرسخ الوجهات في ذاكرة الزوار هو المشاعر والترابط الإنساني، وتفهم طبيعة الحياة المحلية، مؤكدة حرص الوزارة على دعم المناطق لتجميع المكونات في منتجات تجريبية سريعة الوصول والتحقيق.

وشددت على أن هذه الندوة تشكل نموذجاً حياً لـ "المنظومة السياحية" المتكاملة، حيث الدور المحوري للإعلام المسؤول، إضافة إلى أهمية شبكات الضيافة والقطاع الخاص في رفع المعايير وتبادل الخبرات مع أهمية اللمسة الشخصية التي تعطي كل تجربة نكهة مختلفة،

واختتمت مداخلتها بالتأكيد أن تجارب السياحة لا يمكن تصميمها داخل وزارة واحدة فقط، وتظهر القيمة الدائمة عندما تتكامل جميع القطاعات، ويدعم بعضها بعضاً، لتؤدي السياحة إلى تطوير قدرات وإمكانيات تبقى مستمرة حتى بعد مغادرة الزائر.
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