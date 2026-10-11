تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد إستشهاد عسكريّ متقاعد... نداء عاجل من بلدية ياطر إلى الأهالي

Lebanon 24
11-10-2026 | 10:38
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد إستشهاد عسكريّ متقاعد... نداء عاجل من بلدية ياطر إلى الأهالي
بعد إستشهاد عسكريّ متقاعد... نداء عاجل من بلدية ياطر إلى الأهالي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن بلدية ياطر البيان التالي:

اثناء قيام المواطن علي عبد الحسن سويدان(مؤهل أول  متقاعد في الجيش اللبناني) بتفقد منزله وكرم الزيتون على أطراف بلدة ياطر تعرّض لقصف غادر من دبابة معادية من ناحية بلدة صربين ما أدّى إلى استشهاده على الفور.
Advertisement
وبعد التواصل مع قيادة الجيش في المنطقة حضرت قوة من الجيش وتمّ سحب جثمان الشهيد بمؤازرتها.
تهيب بلدية ياطر جميع الأخوة المواطنين عدم التوجه إلى أطراف البلدة وعدم تخطي الساتر الترابي الذي يفصل بعض الأحياء الغير آمنة عن باقي البلدة خشية التعرض لغدر العدو،
كما تتوجه بلدية ياطر برجاء ونداء إلى أهلنا أهالي بيت ليف وصربين عدم التوجه إلى المناطق المطلّة على بلداتهم المنكوبة تحت اي ظرف من الظروف و حرصاً على حياتهم وأمان البلدة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش يواكب سحب جثمان عسكري متقاعد استهدفته دبابة إسرائيلية في ياطر
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 22:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تحركات احتجاجية للعسكريين المتقاعدين تواكب درس الموازنة ودوريّة للجيش في النبطية لطمأنة الأهالي
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 22:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عسكريّ متقاعد... توجّه إلى حقله في بلدة ياطر وفُقِدَ الإتّصال به
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 22:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نداء عاجل للمتوجهين من ساحة شتورا إلى مفرق قب الياس
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 22:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

قيادة الجيش

كرم الزيتون

عبد الحسن

بيت ليف

علي عبد

الترابي

من بلدي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:58 | 2026-10-11
Lebanon24
14:55 | 2026-10-11
Lebanon24
14:31 | 2026-10-11
Lebanon24
14:30 | 2026-10-11
Lebanon24
14:15 | 2026-10-11
Lebanon24
13:50 | 2026-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24