بعد إستشهاد عسكريّ متقاعد... نداء عاجل من بلدية ياطر إلى الأهالي

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صدر عن بلدية ياطر البيان التالي:اثناء قيام المواطن علي سويدان(مؤهل أول متقاعد في الجيش اللبناني) بتفقد منزله وكرم على أطراف بلدة ياطر تعرّض لقصف غادر من دبابة معادية من ناحية بلدة صربين ما أدّى إلى استشهاده على الفور.وبعد التواصل مع في المنطقة حضرت قوة من الجيش وتمّ سحب جثمان الشهيد بمؤازرتها.تهيب بلدية ياطر جميع الأخوة المواطنين عدم التوجه إلى أطراف البلدة وعدم تخطي الساتر الذي يفصل بعض الأحياء الغير آمنة عن باقي البلدة خشية التعرض لغدر العدو،كما تتوجه بلدية ياطر برجاء ونداء إلى أهلنا أهالي وصربين عدم التوجه إلى المناطق المطلّة على بلداتهم المنكوبة تحت اي ظرف من الظروف و حرصاً على حياتهم وأمان البلدة.