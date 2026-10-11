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لبنان

مجلس الجنوب تفقّد المشاريع الإنمائية في جزين وجبل الريحان

Lebanon 24
11-10-2026 | 10:50
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مجلس الجنوب تفقّد المشاريع الإنمائية في جزين وجبل الريحان
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جال مجلس إدارة مجلس الجنوب برئاسة المهندس هاشم حيدر، ونائبة الرئيس رشا أبو غزالة، ويوسف دوغان، في إطار حرصه على متابعة المشاريع الإنمائية ميدانيًا، وتأكيدًا لالتزامه الإنماء المتوازن وخدمة كافة المناطق من دون تمييز، في عدد من بلدات جزين وجبل الريحان.
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استُهلّت الجولة بزيارة دير مار بطرس وبولس في قطين، حيث اطّلع الوفد على المشروع الذي ينفّذه مجلس الجنوب، وكان في استقباله رئيس الدير الأب بطرس عاقوري وعدد من آباء الدير.

وتلت الزيارة محطة في بلدة كفرحونة للاطلاع على سير المشاريع الإنمائية فيها.

وانتقل الوفد بعدها إلى بلدة العيشية، حيث كان في استقباله رئيس البلدية مارسيل عون، وأعضاء المجلس البلدي وفاعليات المنطقة. وتخلّلت الزيارة جولة ميدانية للاطلاع على المشاريع المنجزة وتلك قيد التنفيذ في البلدة.

واختُتمت الجولة بتفقّد المشاريع الإنمائية في بلدة جرجوع والبلدات المجاورة، والاطلاع على سير تنفيذها.
وتأتي هذه الجولة في سياق متابعة مجلس الجنوب لمشاريعه على الأرض، والوقوف على حاجات المناطق وأولوياتها، بما يعزّز الإنماء المتوازن ويكرّس مبدأ خدمة المواطنين في مختلف المناطق من دون أي تمييز.
وسيستكمل مجلس الجنوب تباعًا جولاته التفقدية في مختلف المناطق، في إطار متابعته الميدانية للمشاريع الإنمائية وسير تنفيذها.
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