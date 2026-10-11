مجلس الجنوب تفقّد المشاريع الإنمائية في جزين وجبل الريحان

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جال مجلس إدارة برئاسة المهندس هاشم ، ونائبة الرئيس رشا أبو غزالة، ويوسف دوغان، في إطار حرصه على متابعة المشاريع الإنمائية ميدانيًا، وتأكيدًا لالتزامه الإنماء المتوازن وخدمة كافة المناطق من دون تمييز، في عدد من بلدات وجبل .استُهلّت الجولة بزيارة دير مار وبولس في قطين، حيث اطّلع الوفد على المشروع الذي ينفّذه مجلس الجنوب، وكان في استقباله رئيس الدير الأب بطرس عاقوري وعدد من آباء الدير.وتلت الزيارة محطة في بلدة كفرحونة للاطلاع على سير المشاريع الإنمائية فيها.وانتقل الوفد بعدها إلى بلدة العيشية، حيث كان في استقباله رئيس البلدية عون، وأعضاء وفاعليات المنطقة. وتخلّلت الزيارة جولة ميدانية للاطلاع على المشاريع المنجزة وتلك قيد التنفيذ في البلدة.واختُتمت الجولة بتفقّد المشاريع الإنمائية في بلدة جرجوع والبلدات المجاورة، والاطلاع على سير تنفيذها.