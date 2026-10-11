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لبنان

كرامي ترأست اجتماعا للجهات المشاركة والممولة للصندوق الائتماني للتربية والتعليم

Lebanon 24
11-10-2026 | 10:56
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كرامي ترأست اجتماعا للجهات المشاركة والممولة للصندوق الائتماني للتربية والتعليم
كرامي ترأست اجتماعا للجهات المشاركة والممولة للصندوق الائتماني للتربية والتعليم photos 0
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ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، اجتماعا للجهات المشاركة والممولة للصندوق الائتماني للتربية والتعليم TREF، وذلك بهدف متابعة التزامات الدول والوكالات الدولية المساهمة في تغذية الصندوق من أجل دعم الوزارة في خطتها الهادفة لتأمين مقعد دراسي لائق لجميع المتعلمين الموجودين على الأراضي اللبنانية، وتأمين التعليم الجيد خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي ترخي بثقلها على لبنان وخصوصا في المناطق الخطرة والمعرضة للعدوان. 
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ثم استقبلت الوزيرة كرامي النائب أسعد ضرغام، وتابعت معه الأوضاع التربوية في منطقة عكار، وخصوصا ضرورة تفعيل عمل المنطقة التربوية في عكار، وتعزيز فرع الجامعة اللبنانية فيها. 

كذلك استقبلت الوزيرة كرامي النائب ألان عون على رأس وفد، وتناول البحث الحاجات التربوية لمدارس منطقته، وسبل تلبيتها إداريا وتربويا. 

واجتمعت بعد ذلك مع نقابة موظفي التكنولوجيا والمعلوماتية في المدارس الرسمية، وتابعت معهم أوضاعهم ومطالبهم.
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