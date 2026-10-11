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لبنان

ترامب يمهّد لمرحلة جديدة مع لبنان

Lebanon 24
11-10-2026 | 23:13
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كتب داوود رمال في" نداء الوطن": يشكّل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء القيود الرئاسية المفروضة على النقل الجوي بين الولايات المتحدة ولبنان تحولا سياسيًا ودبلوماسيًا يفتح الباب أمام إعادة وصل البلدين بخطوط جوية مباشرة، بعد عقود من القيود التي ارتبطت بظروف أمنية وسياسية استثنائية.
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وقال مصدر سياسي رفيع إن «ترامب وقّع القرار الرئاسي رقم 2026-25 في 30 أيلول 2026، قبل نشره في السجل الفدرالي الأميركي في الخامس من تشرين الأول، متضمنًا إلغاء القرارات الرئاسية الصادرة في أعوام 1985 و1992 و1998 و2007، التي شكّلت الإطار القانوني للقيود المفروضة على تشغيل الطائرات من لبنان وإليه».
وأضاف المصدر أن «إنهاء هذه القيود يعكس مراجعة للظروف التي قامت عليها، كما يشير إلى استعداد أميركي لإعادة النظر في بعض الأدوات التي حكمت العلاقة مع لبنان لعقود».
وعلى المستوى اللبناني، قال المصدر إن «الترحيب الرسمي بالقرار يعكس أهمية الخطوة في سياق الجهود الرامية إلى استعادة الثقة الدولية بالمؤسسات اللبنانية وتعزيز موقع لبنان في شبكة النقل الجوي العالمي. وهو ما عبّر عنه رئيس الجمهورية جوزاف عون بتأكيده ان القرار يعتبر مؤشراً إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة لضمان سلامة الطيران المدني وأمن الملاحة الجوية. وكشف المصدر أن «هذه التطورات تظهر تداخل المسارين السياسي والتقني في العلاقات الثنائية، إذ إن التفاهمات الدبلوماسية قد تزيل العقبات القانونية، لكنها لا تستطيع وحدها ضمان استئناف التشغيل ما لم تقترن باستيفاء الشروط الأمنية والفنية، والتحدي أمام لبنان يتمثل في إثبات جهوزية قطاع الطيران ومرافقه وفق المعايير الدولية، بما يحوّل الانفتاح الأميركي من إشارة سياسية إلى تعاون مستدام».
 
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