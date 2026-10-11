استياء أميركي من "عدم سحب السلاح" وعقوبات جديدة قيد البحث

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كتب ابراهيم حيدر في" النهار": يستمر بالمراهنة على ما ستقدمه الإدارة الأميركية من أوراق داعمة، إن كان في جولة تامبا العسكرية غير المحسومة، أو من خلال ضغوط تفرض على وقف عملياتها الأمنية ومنعها من توسيعها على أبواب الانتخابات.جاء قرار الرئيس الأميركي إلغاء 4 قرارات رئاسية صدرت بين عامي 1985 و2007، تمهيداً لاستئناف الرحلات المباشرة بين والولايات المتحدة، ليمنح الدولة ورقة دعم تعزز وضعها الداخلي، لكنها تمهد وفق مصادر ديبلوماسية للضغط لتنفيذ التزاماتها، ومزيد من التنسيق بين الخزانة الأميركية والمؤسسات الرسمية لتجفيف تمويل " . الخطوة الأميركية يقابلها استمرار الضغوط في الجانب المالي، فقرار رفع الحظر عن الرحلات، لا يوقف التركيز الأميركي على إنهاء قدرات "حزب الله" المالية ومكافحة تمويله، وأيضاً نزع سلاحه وتفكيك بنيته كشرط لأي تقدم في المفاوضات مع إسرائيل. وتفيد المصادر الديبلوماسية أن ستضغط أكثر على الدولة لاتخاذ إجراءات ضد "حزب الله" بالتوازي مع القرارات التي تمنحها دعماً ولو محدوداً في ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية. وتشير المصادر إلى أن مستاؤون من العجز الرسمي عن تطبيق قرارات سحب السلاح وتفكيك مؤسسات "حزب الله"، ومصادر تمويله. وهذا الموقف الأميركي كان قد تبلغه رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارته الأخيرة إلى . ولا تستبعد المصادر أن تعود الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات ومؤسسات على صلة بـ"حزب الله" في لبنان.