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لبنان

كيف يبدو الوضع في الجنوب؟

Lebanon 24
12-10-2026 | 00:33
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استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، صباحا، بلدة المنصوري، بعد ان كان استهدف فجرا، محيط بلدة ياطر والاودية المجاورة لبلدتي بيت ليف وصربين.
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وتعرضت منطقة العرايش في بلدة حاريص ليلا، لقصف مدفعي متقطع، طال أطراف كفرتبنيت ووداي السلوقي لجهة أطراف بلدة شقرا، ووادي زبقين.

بالتزامن، نفذت قوات العدو عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرتبنيت وزوطر الشرقية ووادي الحجير لجهة بلدة الغندورية.
 
واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي ليلا بلدة كفرتبنيت ــ قضاء النبطية، وتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة. 
وكانت بلدتا فرون وياطر حذرتا الأهالي من دخول كروم الزيتون قبل مراجعة الجهات المعنية والمختصة، تخوفا من القنابل العنقودية والالغام التي خلفها العدوان الإسرائيلي الاخير، بخاصة بعد استشهاد مواطن في بلدة فرون جراء انفجار لغم ارضي، حين كان يتفقد كرم الزيتون، واستشهاد مواطن اخر في بلدة ياطر بعد استهدافه المباشر من العدو. 
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