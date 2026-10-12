كيف يبدو الوضع في الجنوب؟

استهدف القصف المدفعي ، صباحا، بلدة ، بعد ان كان استهدف فجرا، محيط بلدة ياطر والاودية المجاورة لبلدتي بيت ليف وصربين.

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وتعرضت منطقة العرايش في بلدة حاريص ليلا، لقصف مدفعي متقطع، طال أطراف كفرتبنيت ووداي السلوقي لجهة أطراف بلدة شقرا، ووادي زبقين.



بالتزامن، نفذت قوات العدو عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرتبنيت وزوطر الشرقية ووادي الحجير لجهة بلدة الغندورية.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي ليلا بلدة كفرتبنيت ــ ، وتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة.

وكانت بلدتا فرون وياطر حذرتا الأهالي من دخول كروم قبل مراجعة الجهات المعنية والمختصة، تخوفا من القنابل العنقودية والالغام التي خلفها العدوان الإسرائيلي الاخير، بخاصة بعد استشهاد مواطن في بلدة فرون جراء انفجار لغم ارضي، حين كان يتفقد كرم الزيتون، واستشهاد مواطن اخر في بلدة ياطر بعد استهدافه المباشر من العدو.