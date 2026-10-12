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لبنان

الحشيمي: الاعتداء على مطار الرياض جريمة إرهابية

Lebanon 24
12-10-2026 | 00:40
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الحشيمي: الاعتداء على مطار الرياض جريمة إرهابية
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أدان النائب بلال الحشيمي في بيان، "الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، الذي أوقع، وفق السلطات السعودية، 12 قتيلًا و309 جرحى، في جريمة إرهابية موصوفة تستهدف أرواح الأبرياء وأمن المملكة العربية السعودية وسيادتها".
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أضاف: "نقول بوضوح للحوثيين ولكل من يسلّحهم ويموّلهم ويوفّر لهم الغطاء السياسي: إنّ دماء الأبرياء ليست أوراق تفاوض، وأمن الدول العربية ليس ساحة لتصفية الحسابات أو فرض مشاريع النفوذ والهيمنة. ومن يرتكب هذه الجرائم أو يدعم مرتكبيها لا يمكنه التنصّل من المسؤولية السياسية والأخلاقية عنها".

وقال: "من لبنان، الذي دفع ولا يزال يدفع أثمانًا باهظة نتيجة الصراعات الإقليمية، نؤكد وقوفنا الحازم إلى جانب المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا. فالمملكة التي لم تتخلَّ عن لبنان في أصعب محطاته، لن نقف على الحياد عندما يُستهدف أمنها وتُسفك دماء الأبرياء على أرضها.

إنّ أمن المملكة وسيادتها خط أحمر، واستهداف المدنيين جريمة تستوجب المحاسبة الدولية، لا التبرير ولا الصمت".

ختم: "رحم الله الضحايا، وشفى الجرحى، وحفظ المملكة العربية السعودية من كل سوء".
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