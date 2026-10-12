الحشيمي: الاعتداء على مطار الرياض جريمة إرهابية

Advertisement

أدان النائب بلال الحشيمي في بيان، "الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في ، الذي أوقع، وفق السلطات ، 12 قتيلًا و309 جرحى، في جريمة إرهابية موصوفة تستهدف أرواح الأبرياء وأمن وسيادتها".أضاف: "نقول بوضوح للحوثيين ولكل من يسلّحهم ويموّلهم ويوفّر لهم الغطاء السياسي: إنّ دماء الأبرياء ليست أوراق تفاوض، وأمن ليس ساحة لتصفية الحسابات أو فرض مشاريع النفوذ والهيمنة. ومن يرتكب هذه الجرائم أو يدعم مرتكبيها لا يمكنه التنصّل من المسؤولية السياسية والأخلاقية عنها".وقال: "من ، الذي دفع ولا يزال يدفع أثمانًا باهظة نتيجة الصراعات الإقليمية، نؤكد وقوفنا الحازم إلى جانب ، قيادةً وشعبًا. فالمملكة التي لم تتخلَّ عن لبنان في أصعب محطاته، لن نقف على الحياد عندما يُستهدف أمنها وتُسفك دماء الأبرياء على أرضها.إنّ أمن المملكة وسيادتها خط أحمر، واستهداف المدنيين جريمة تستوجب المحاسبة الدولية، لا التبرير ولا الصمت".ختم: "رحم الله الضحايا، وشفى الجرحى، وحفظ المملكة العربية السعودية من كل سوء".