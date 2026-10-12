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لبنان

"التيار" يحسم تموضعه

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-10-2026 | 01:30
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يبدو أن "التيار الوطني الحر" اتخذ قراراً سياسياً واضحاً بالانتقال إلى موقع أكثر مواجهة مع "حزب الله"، بعدما اعتمد خلال المرحلة الماضية خطاباً حاول من خلاله الحفاظ على هامش من الوسطية في التعامل مع "الحزب".
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وتشير مواقف "التيار" الأخيرة إلى أن هذا التحول لم يعد مجرد تباين في وجهات النظر حول بعض الملفات، بل بات أقرب إلى خيار سياسي متكامل يقوم على الابتعاد عن "الحزب"ومواجهته في القضايا الأساسية.
وبحسب هذه القراءة، فإن "التيار" لم يعد يسعى إلى لعب دور الوسطي أو الوقوف على مسافة واحدة من الأطراف، بل يتجه إلى تثبيت موقعه ضمن القوى السياسية المعارضة للحزب في المرحلة المقبلة.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
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