"التيار" يحسم تموضعه

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يبدو أن " " اتخذ قراراً سياسياً واضحاً بالانتقال إلى موقع أكثر مواجهة مع " "، بعدما اعتمد خلال المرحلة الماضية خطاباً حاول من خلاله الحفاظ على هامش من الوسطية في التعامل مع "الحزب".وتشير مواقف " " الأخيرة إلى أن هذا التحول لم يعد مجرد تباين في وجهات النظر حول بعض الملفات، بل بات أقرب إلى خيار سياسي متكامل يقوم على الابتعاد عن "الحزب"ومواجهته في الأساسية.وبحسب هذه القراءة، فإن "التيار" لم يعد يسعى إلى لعب دور الوسطي أو الوقوف على مسافة واحدة من الأطراف، بل يتجه إلى تثبيت موقعه ضمن للحزب في المرحلة المقبلة.