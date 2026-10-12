توقيف سوري في جونية... هذا ما كان يقوم به من خلال صفحته "loans lebanon"

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صدر عن لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:في إطار جهودها المستمرّة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وملاحقة المتورّطين في عمليات النصب والاحتيال، أوقفت دورية من مديرية الإقليمية – مكتب كسروان، في محلة جونية، المدعو (م. م.)، وهو من الجنسية ، وذلك بعد الاشتباه به ورفضه إبراز مستندات ثبوتية.وبنتيجة التحقيق، تبيّن أنّ الموقوف أنشأ صفحة على باسم Loans Lebanon، مستخدمًا اسما وهميا، للتواصل مع أشخاص من جنسيات مختلفة، لبنانية وسورية ومغربية وعراقية، موهمًا إيّاهم بقدرته على تأمين مساعدات مالية لهم.وأظهرت التحقيقات أنّه كان يطلب من الرجال مبلغ 200 دولار أميركي مقابل تعبئة ملف للحصول على المساعدة المزعومة، فيما كان يحوّل إلى النساء مبالغ مالية صغيرة في البداية، قبل محاولة استدراجهنّ إلى إرسال صور ذات طابع إباحي، بهدف تحويل مبالغ مالية إضافية إليهنّ، واستخدامها لاحقًا لابتزازهنّ ماليًا، وفق ما أثبتته المحادثات والصور المضبوطة على هاتفه.وبعد مراجعة الاستئنافية، ممثّلةً بالقاضي بلال بدر، جرى توقيفه بجرم النصب والاحتيال، فيما تستمرّ الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف المختص.