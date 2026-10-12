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لبنان

راقب منزلها وقتلها.. بيان لقوى الأمن عن جريمة برج حمود

Lebanon 24
12-10-2026 | 03:01
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راقب منزلها وقتلها.. بيان لقوى الأمن عن جريمة برج حمود
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:


الساعة 20:30 من تاريخ 05-10-2026، أُدخلت مواطنة (مواليد عام 1940، لبنانية) إلى طوارئ إحدى المستشفيات بواسطة الصليب الأحمر اللبناني، وهي مصابة بنزيف دموي من الأنف والعين اليسرى. وعند الساعة 00:45 من تاريخ 06-10-2026، فارقت الحياة في المستشفى.

على أثر ذلك، وبنتيجة الإجراءات التقنية والاستعلامية التي قامت بها شعبة المعلومات، تبيّن أن شخصًا مجهولًا كان يراقب منزل الضحية، قبل أن يدخل إليه بعد دخولها، ويغادره بعد فترة، ما عزّز الشبهات حول إقدامه على الاعتداء عليها وسرقتها.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويته، وتبيّن أنه يدعى:

م. ح. (مواليد عام 2005، سوري).

بتاريخ 06-10-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الدورة، وضُبط بحوزته مبلغ /100/ دولار أميركي و/1,700,000/ ليرة لبنانية.

بالتحقيق معه، وبعد مواجهته بالأدلة التي تربطه بالحادثة، اعترف بدخوله منزل الضحية بقصد السرقة، وأنه قام بدفعها، فسقطت على الأريكة وفقدت الوعي، ثم قام بسرقة سلسالين من الذهب وساعة يد.

كما اعترف بأنه كان يراقب الضحية لعدة أيام، وكان على معرفة بأوقات دخولها إلى المنزل وخروجها منه، وأنه باع أحد السلاسل الذهبية في محلٍ للمجوهرات في برج حمود لقاء مبلغ /810/ دولارات أميركية، استخدمه لتسديد ديونه.

وبتفتيش منزله، عُثر على ساعة اليد وسلسال ذهبي، تبيّن أنهما مسروقان من منزل الضحية.

كما أجريَت دلالة على محل المجوهرات الذي باع فيه السلسال، وتم استرجاعه.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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