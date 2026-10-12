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لبنان

"اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" دان استهداف العدو الإسرائيلي عسكرياً متقاعداً

Lebanon 24
12-10-2026 | 03:22
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اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام دان استهداف العدو الإسرائيلي عسكرياً متقاعداً
اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام دان استهداف العدو الإسرائيلي عسكرياً متقاعداً photos 0
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أدان "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" في بيان، "الجريمة الإسرائيلية التي أدّت إلى استشهاد العسكري المتقاعد في الجيش المؤهل الأول علي عبد الحسن سويدان، من بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل، إثر استهدافه في منطقة الرومية، أثناء تفقده أرضه وموسم الزيتون فيها".
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واعتبر أن "الجريمة تجسّد الوجه الإجرامي للعدوان الإسرائيلي الذي لا يوفّر إنساناً ولا أرضاً، ويحوّل الحقول ومواسم الخير إلى ساحات للإجرام والدمار. فأن يُستهدف إنسان وهو يتفقّد أرضه ويسعى إلى رزقه، فذلك تعبير صارخ عن وحشية العدوان الإسرائيلي وإجرامه".

وإذ تقدّم اللقاء بأحرّ التعازي من عائلة الشهيد وأهالي ياطر ورفاقه في المؤسسة العسكرية، دعا السلطة  إلى "تحمّل مسؤولياتها والتحرّك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين والمزارعين، ولا سيما في المناطق الحدودية".

وختم اللقاء بالتأكيد أن "استشهاد سويدان جريمة جديدة تُضاف إلى سجل العدوان الإسرائيلي، وأن الزيتون الذي ارتوى بتعب أبناء الجنوب لن يكون إلا شاهداً ورمزاً لتشبّثهم بأرضهم وحقهم في الحياة والكرامة والسيادة، رغم آلة القتل والدمار الإسرائيلية".
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