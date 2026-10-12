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لبنان

البطريرك ميناسيان: لتخصيص أسبوع صلاة من أجل صحة قداسة البابا لاوون الرابع عشر

Lebanon 24
12-10-2026 | 03:44
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البطريرك ميناسيان: لتخصيص أسبوع صلاة من أجل صحة قداسة البابا لاوون الرابع عشر
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دعا صاحب الغبطة البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، جميع الكنائس والرعايا والأديار والمؤسسات الكنسية إلى تخصيص أسبوع صلاة من أجل صحة قداسة البابا لاوُن الرابع عشر وشفائه، ابتداءً من يوم الاثنين 12 تشرين الأول ولغاية السبت 17 تشرين الأول 2026.
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وجاءت دعوة غبطته عقب إعلان الحبر الأعظم عن اكتشاف عقدة محدّدة الموضع في الرئة، في مرحلة مبكرة جدًا، وقراره الخضوع لعملية جراحية لاستئصالها، بناءً على توصية الأطباء.

وأعرب البطريرك ميناسيان عن تضامنه الروحي العميق مع قداسة البابا، مستحضرًا كلمات الحبر الأعظم: «أشكركم على قربكم الروحيّ منّي، وأوكل نفسي إلى صلواتكم»، ومؤكدًا أنّ «الكنيسة التي يحملها خليفة بطرس في قلبه، تحمله اليوم في قلبها وصلواتها، في شركة إيمان ومحبّة ورجاء».

ودعا غبطته الآباء الكهنة إلى تقديم الذبيحة الإلهية على نيّة شفاء الأب الأقدس، وإقامة ساعات سجود أمام القربان الأقدس، وتنظيم صلوات جماعية يشارك فيها الإكليروس والرهبان والراهبات والمؤمنون العلمانيون، لتتحوّل الكنائس إلى منارات صلاة ورجاء، وترتفع من مذابحها صلاة واحدة من أجل خليفة القديس بطرس.

وأعلن غبطته أنّ أسبوع الصلاة سيُختتم بالقداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإعلان قداسة المطران الشهيد إغناطيوس مالويان، حيث تُرفع الصلوات وتُلتمس شفاعة القديس من أجل صحة الحبر الأعظم وشفائه.

واختتم البطريرك ميناسيان دعوته بصلاة إلى الرب يسوع المسيح، طبيب النفوس والأجساد، سائلًا أن يمنح قداسة البابا نعمة الشفاء والعافية، وأن يسدّد أيدي الأطباء الذين يعتنون به، ويمنحه القوة والسلام لمواصلة رسالته الرسولية في خدمة الكنيسة الجامعة.

كما التمس غبطته شفاعة أمّنا مريم العذراء، سيدة بزمار، والقديس إغناطيوس مالويان، ليحفظ الربّ قداسة البابا أبًا وراعيًا وشاهدًا لمحبّته ورحمته.
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