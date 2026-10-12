الحاج حسن: بيئة المقاومة ركيزة الصمود

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رأى رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أن "بيئة المقاومة تشكّل ركيزة أساسية في مسيرتها"، مشددًا على "أهمية البيئة الاجتماعية للمقاومة، بما تضمّه من عائلات الشهداء والجرحى والأسرى والمجاهدين والأهالي ، فهي عنصر أساسي في الصمود والاستمرار".وأشار خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة ل" " في بلدة بوداي، بحضور عضو المجلس المركزي الشيخ خضر الديراني ومسؤول العلاقات العامة في البقاع الدكتور أحمد ريا، إلى "التحضير لإطلاق مشروع للإيواء، على أن تُعلن تفاصيله وآليات تنفيذه قريبًا، في إطار مواجهة تداعيات الحرب وتخفيف الأعباء عن أهلنا المتضررين".وسأل: "لماذا استمرار تركيز القوى الخارجية والداخلية على حزب الله إذا كان قد هُزم، بحسب ما يروّج خصومه؟" معتبرًا أن "الخسائر الكبيرة واستشهاد القادة والمجاهدين والدمار الذي طال مناطق وبلدات لا يعني انتهاء المسيرة".وشدد على "رفض تحميل الوقوف إلى جانب غزة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع"، مؤكدًا أن "دعم فلسطين والوقوف إلى جانب شعبها يمثلان موقفًا مبدئيًا وأخلاقيًّا وإنسانيًّا".أضاف: "منح اتفاق الإطار الذي أبرمته السلطة، غطاء سياسيًّا للاحتلال وحرم من حقه القانوني في مقاضاة على جرائمها على كامل الأراضي ".وتابع: لم تكتف قوات العدو الصهيوني بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين، بل طالت الاعتداءات المواقع الأثرية، ودمرت البيئة والبنى التحتية ومصادر المياه والمرافق والمؤسسات الصحية والتعليمية والاستشفائية والخدماتية والإدارات العامة والبلديات والطواقم الإعلامية في الجنوب. ولم تتوان عن أي عدوان من شأنه إعاقة عودة الجنوبيين إلى بلداتهم ومناطقهم".وتطرق إلى المواجهة بين والجمهورية الإسلامية ، فقال: "تسعى واشنطن إلى دفع طهران نحو الاستسلام والقبول بالشروط الأميركية، فيما يؤكد الميدان امتلاك خيارات وقدرات واسعة على الرد". ورأى أن "أي مواجهة واسعة لن تكون بالضرورة من طرف واحد، وتداعياتها قد تتجاوز حدود الدول المتحاربة لتطال أسواق الطاقة والملاحة والاقتصاد العالمي".أردف: "هناك عوامل تدفع نحو التصعيد، من بينها مواقف الرئيس الأميركي والضغوط المؤيدة لإسرائيل، بالمقابل ثمة حسابات تتصل بكلفة الحرب واحتمالات اتساعها وصعوبة احتواء نتائجها. لذا لا يمكن لأحد الجزم بما ستؤول إليه الأمور".وتابع: "وتأتي حرب اليمن في سياق الصراع الإقليمي الأوسع، ولا سيما بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لليمن عند باب المندب وانعكاساته على خطوط الملاحة والتوازنات في المنطقة".وانتقد "تراجع الاهتمام العربي والإسلامي بالقضية "، متسائلًا عن "مستوى التحرك دفاعًا عن غزة والضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى، مقارنة بالاهتمام بالتوترات والصراعات الإقليمية".ختم الحاج حسن مؤكدًا أن "فلسطين تبقى معيارًا أساسيًا لاختبار المواقف والتحالفات، وأن طريق الحق قد يكون شاقًا ومكلفًا، لكن التضحيات لا تعني الهزيمة"، مشددًا على "مواصلة التمسك بالقضية الفلسطينية وخيار الصمود".