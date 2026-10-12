اجتماع وزاري في السراي الحكومي.. هذا ما تم بحثه

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‏ترأس الدكتور الاجتماع الوزاري الاسبوعي.بعد الاجتماع قال وزير الاعلام بول :عقد الاجتماع الوزاري الدوري في السراي الكبير برئاسة دولة رئيس الدكتور سلام وبحضور عدد من السيدات والسادة الوزراء. في الاجتماع قال ان لا تساهل ولا تغاض، بل الحقيقة والمحاسبة.‏ بات معلوماً انه تم قبل أيام توقيف شاحنة في ظهر البيدر متوجهة من الى منقطة الكبرى تحتوي على مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، بما فيها مادة الـ سي-٤ (C-4) الشديدة الانفجار.‏يهمني أولا ان أتوجه بالتحية الى القوى الأمنية التي أوقفت الشاحنة المشبوهة، وضبطت المواد المتفجرة التي كانت محملّة بها، واحالت سائقيها الى الجهات المختصة للتحقيق معهم.‏انني اتفهم القلق الذي ينتاب اللبنانيين من انتشار خبر توقيف هذه الشاحنة وما كانت تنقله من مواد، لا سيما ان مادة الـ سي-٤ (C-4)، جرى استخدامها في عدد من عمليات الاغتيال السياسي السيئة الذكر في تاريخ الحديث.‏ولكن من موقعي كرئيس للحكومة، أطلب من اللبنانيين جميعا ان يكونوا على ثقة بأننا لن نتهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه، للوصول الى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الاجرامية، ومن وراءهم، والكشف عن مخططاتهم واهدافهم، وتحويلهم جميعاً الى لينالوا العقاب الذي يستحقون.‏وكونوا على ثقة أيضا ان حكومتنا لن تتهاون مع كل من تسوِّل له نفسه العبث بأمن البلاد وسلامتها واستقرارها، كما انها ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، حيازةً ونقلًا واستخدامًا.وختم وزير الاعلام بالقول: وفي الاجتماع جرى بحث العديد من الأوضاع ولاسيما الوضع الدقيق في المنطقة.