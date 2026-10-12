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لبنان

اجتماع وزاري في السراي الحكومي.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
12-10-2026 | 04:24
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اجتماع وزاري في السراي الحكومي.. هذا ما تم بحثه
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‏ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الاجتماع الوزاري الاسبوعي.
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بعد الاجتماع قال وزير الاعلام بول مرقص:عقد الاجتماع الوزاري الدوري في السراي الكبير برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وبحضور عدد من السيدات والسادة الوزراء. في الاجتماع قال دولة الرئيس ان لا تساهل ولا تغاض، بل الحقيقة والمحاسبة.
‏ بات معلوماً انه تم قبل أيام توقيف شاحنة في ظهر البيدر متوجهة من البقاع الى منقطة بيروت الكبرى تحتوي على مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، بما فيها مادة الـ سي-٤ (C-4)  الشديدة الانفجار.
‏يهمني أولا ان أتوجه بالتحية الى القوى الأمنية التي أوقفت الشاحنة المشبوهة، وضبطت المواد المتفجرة التي كانت محملّة بها، واحالت سائقيها الى الجهات المختصة للتحقيق معهم.
‏انني اتفهم القلق الذي ينتاب اللبنانيين من انتشار خبر توقيف هذه الشاحنة وما كانت تنقله من مواد، لا سيما ان مادة الـ سي-٤ (C-4)، جرى استخدامها في عدد من عمليات الاغتيال السياسي السيئة الذكر في تاريخ لبنان الحديث.
‏ولكن من موقعي كرئيس للحكومة، أطلب من اللبنانيين جميعا ان يكونوا على ثقة بأننا لن نتهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه، للوصول الى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الاجرامية، ومن وراءهم، والكشف عن مخططاتهم واهدافهم، وتحويلهم جميعاً الى القضاء لينالوا العقاب الذي يستحقون.
‏وكونوا على ثقة أيضا ان حكومتنا لن تتهاون مع كل من تسوِّل له نفسه العبث بأمن البلاد وسلامتها واستقرارها، كما انها ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، حيازةً ونقلًا واستخدامًا.
وختم وزير الاعلام بالقول: وفي الاجتماع جرى بحث العديد من الأوضاع ولاسيما الوضع الدقيق في المنطقة.
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