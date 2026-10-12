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لبنان

مُنخفض جويّ يصل قريباً إلى لبنان... أمطارٌ ورياح ناشطة وعواصف رعديّة

Lebanon 24
12-10-2026 | 04:44
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مُنخفض جويّ يصل قريباً إلى لبنان... أمطارٌ ورياح ناشطة وعواصف رعديّة
مُنخفض جويّ يصل قريباً إلى لبنان... أمطارٌ ورياح ناشطة وعواصف رعديّة photos 0
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتكون الاجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة صباحا بخاصة شمال البلاد، يتحسن الطقس خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.
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وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة : طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح غد الثلثاء حيث يعود إلى الاستقرار، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من يوم الخميس بمنخفض جوي متوسط الفعالية يقترب تدريجا ويحمل معه أمطارا ورياحا ناشطة و عواصف رعدية يستمر تأثيره حتى نهاية الأسبوع المقبل.



معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول : بيروت 21 و 29 درجة، طرابلس بين 20 و 28 درجة، زحلة بين 13 و 27 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان



الإثنين : 



غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة ، تهطل أمطار متفرقة، تشتد أحياناً بخاصة شمال البلاد في الفترة الصباحية ، وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، على ان يستقر الطقس تدريجاً خلال الليل.



الثلثاء: 



غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتكون الاجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة صباحا بخاصة شمال البلاد، يتحسن الطقس خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.



الاربعاء:



 قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح مساء ويتشكل الضباب على المرتفعات.



الخميس:



 غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر بخاصة في المناطق الشمالية .



-الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة، في الداخل من 16 الى 30 درجة.



- الرياح السطحية : جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.



-الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%



-حال البحر : مائج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.



-الضغط الجوي :762 ملم زنبق.
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المديرية العامة للطيران المدني

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