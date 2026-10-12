وفد من القنصلية الفرنسية يزور مستشفى المشرق الفرنسي ويطّلع على إنجازاته الطبية

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زار وفد من في مستشفى المشرق الفرنسي (Hôpital Français du Levant) ، في زيارة تعارف واطلاع على هذه المؤسسة الطبية العريقة وأقسامها، وكان في استقباله الدكتور أنطوان ، الذي يرأس أيضاً Ircad Liban.وضمّ الوفد أمبلار، ورئيسة القسم الاجتماعي موخاليفا أمارا، والقنصل المساعدة لور كايسي، والمسؤولة عن الشؤون الخاصة باسكال .وخلال اللقاء والجولة في أقسام المستشفى، قدّم الدكتور معلوف عرضاً عن الخدمات الطبية والتقنيات المتطورة المعتمدة، والعمليات الرائدة التي تُجرى في لبنان، مؤكداً قدرة الكفاءات على مواكبة التقدّم الطبي وتقديم رعاية تضاهي ما تقدّمه الدول المتقدمة في هذا المجال.كما أطلع الوفد على دور «Ircad»، المركز المتخصص في التدريب على الجراحة طفيفة التوغل والجراحة الروبوتية، والذي يتيح للأطباء تطوير مهاراتهم بالتعاون مع خبراء دوليين. ويسهم المركز في تعزيز التعليم الجراحي ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى لبنان والمنطقة.وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم الكبير بمستوى التطور الذي لمسوه، وتأثرهم بما اطّلعوا عليه من إمكانات طبية وخبرات بشرية وإنجازات تعكس حيوية القطاع الصحي اللبناني. وأكدوا حرصهم على استمرار التواصل مع المستشفى ومتابعة مستجداته الطبية والعلمية.