مخدرات داخل شقة... وتوقيف شخص وزوجته

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:

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"في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها الشّرطة القضائيّة الهادفة إلى مكافحة هذه الآفة، توافرت معلومات لدى الإقليمي في حول نشاط شبكة تعمل في ترويج المخدرات في طرابلس وضواحيها.



بتاريخ ٢-١٠-٢٠٢٦ وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة، وبعد رصدٍ ومراقبة، قام المكتب المذكور بتحديد شقّة في محلّة ابي سمراء، حيث تتم عمليّة تسليم المخدّرات إلى المروجين الذين ينضوون في الشّبكة المذكورة.