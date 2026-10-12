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لبنان

"تاتش": نُكثّف الأعمال الميدانية والتقنية لتحديث الشبكة وتحسين جودة الخدمات

Lebanon 24
12-10-2026 | 06:03
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تاتش: نُكثّف الأعمال الميدانية والتقنية لتحديث الشبكة وتحسين جودة الخدمات
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صدر عن "تاتش" البيان التالي:
 
في إطار سعيها المستمر لتطوير البنية التحتية للشبكة وتعزيز جاهزيتها، تواصل شركة تاتش، رائدة الاتصالات والبيانات الخليوية في لبنان، تنفيذ مراحل خطتها بالتعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات. وتأتي هذه الخطوة في سياق مواكبة التحديات الراهنة والتعامل مع الظروف الاستثنائية، حيث تركّز الجهود الميدانية والتقنية على رفع كفاءة الشبكة وتوسيع نطاق تغطيتها في بيروت وكافة الأقضية اللبنانية، لضمان استمرارية الخدمات وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمشتركين.
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وفي هذا السياق، أكّد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة تاتش، كريم سليم سلام أن "الفرق التقنية والهندسية تعمل دون توقف ووفق جدول أعمال استثنائي لضمان صمود شبكتنا واستمراريتها في وجه كافة التحديات"، مشدداً على أن "ما تحقق من إنجازات ميدانية — بدءاً من توسيع النطاق الجغرافي وتركيب مواقع الطاقة البديلة، وصولاً إلى تعزيز قطاعات الجيل الرابع وتحديث مسارات الإرسال — يؤكد التزامنا الثابت تجاه مجتمعنا ووطننا، وسنواصل استثمارنا في البنية التحتية لنكون في جهوزية تامة لإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G)  والتقنيات المتقدمة في المستقبل القريب، حتى نضمن بقاء كل مشترك على اتصال دائم مهما كانت الظروف".

ولترجمة هذه الجهود الاستثنائية إلى تجربة مستخدم فائقة الجودة (QoE) للمشتركين المقيمين في مختلف المناطق اللبنانية، نفّذت الفرق الفنية حزمة متكاملة من الأنشطة الميدانية منذ بداية العام 2026 وحتى تاريخه. 
فقد شملت هذه الأعمال تركيب 25 محطة جديدة مع استمرار العمل على إنشاء 20 موقعاً إضافياً، إلى جانب معالجات فجوات في التغطية من خلال زيادة هوائيّات (antenna)  على 20 محطّة على أن يستكمل العمل ليشمل 22 محطّة إضافيّة. من جهة أخرى، يجري العمل لتجهيز 60 محطة إضافيّة  بأنظمة الطاقة الشمسية لضمان استدامة التغطية. 
كما سعت الشركة لتعزيز السعات والقدرات الاستيعابية للشبكة من خلال تجهيز أكثر من 2415 قطاع إضافي في محطات أخرى في مختلف المناطق اللبنانية، مع وجود خطة لأكثر من 1000 تجهيز قطاع قيد التنفيذ، فضلاً عن نشر26  محطة متنقلة (COWs)  شملت عدداً من المناطق، وخطط لإضافة خمس محطات أخرى لرفع مستويات التغطية الميدانية. وعلى صعيد الارتقاء بخدمات البيانات لاسيما على صعيد سرعة الانترنت، أنشأت فرق تاتش التقنية 22 محطة جديدة لشبكة الجيل الرابع 4G والعمل جار لوضع 42  محطة أخرى في الخدمة في القريب العاجل، كما أنجزت 22 عملية تحديث لخطوط المايكروويف، وأعادت العمل بشكل فوري لأكثر من 80% من المحطات التي تضرّرت إبان الحرب الأخيرة، أمّنت على أثره الإرسال لمشتركيها في الجنوب والبقاع الغربي، وتستعد لمعالجة المحطّات المتبقيّة فور تبلور الظروف الأمنيّة التي تسمح للفرق التقنيّة بالدخول اليها.

في سياق مواز، تكثّف شركة تاتش جهودها مع البلديات وهو ما باشرت بتنفيذه على واقع الأرض من خلال سلسلة زيارات ميدانية أجرتها في محافظة الشمال، على أن تشمل هذه الجولات الميدانية محافظات أخرى في المستقبل القريب، بهدف ترسيخ الشراكة التنفيذية فيما بين تاتش واتحادات البلديات، وبالتالي الاتفاق سوياً على خطوات عملية فوريّة تحقّق المصلحة المشتركة وتسرّع تنفيذ المشاريع، لتسهيل المباشرة الفورية بتنفيذ خارطة الطريق الميدانية وتحسين جودة الشبكة.

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