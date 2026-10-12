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لبنان

كولكو كندا في "التيار الوطني الحر" عقدت مؤتمرها السنوي في هاليفاكس

Lebanon 24
12-10-2026 | 06:09
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كولكو كندا في التيار الوطني الحر عقدت مؤتمرها السنوي في هاليفاكس
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عقدت كولكو كندا في "التيار الوطني الحر" مؤتمرها السنوي هذا العام في مدينة هاليفاكس، برئاسة المنسق العام السيد أنطوان مناسا، وبحضور منسقي المدن والمناطق ومسؤولي اللجان. وشارك في المؤتمر نائب رئيس "التيار الوطني الحر" ناجي حايك، الذي حضر خصيصًا من لبنان. وقد جرى بحث الشؤون الداخلية والتنظيمية واتخاذ عدد من القرارات.
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وعقب المؤتمر، أُقيم الاحتفال السنوي في هاليفاكس برعاية نائب الرئيس حايك، وبحضور شخصيات سياسية وروحية ورسمية. وتقدّم الحضور القنصل الفخري ورجل الأعمال المهندس وديع فارس، والمطران بول مروان تابت راعي ابرشية كندا المارونية إلى جانب عدد من السياسيين الكنديين المحليين وحشد من أبناء المدينة والمناصرين.

وتخلّل الاحتفال تكريم كلّ من فارس، حايك، والمطران تابت، ومنسق عام قطاع الانتشار نديم جرداق.

وألقى منسق هيئة هاليفاكس بسام مخلوف كلمة ترحيبية، تلتها كلمة شاملة للمنسق العام أنطوان مناسا، شكر فيها جميع الرفاق الذين حضروا من مختلف المدن الكندية، وأعلن برنامج عمل كولكو كندا للسنة المقبلة.

ثم ألقى حايك كلمة تناول فيها الشؤون السياسية والمحلية، وشكر كولكو كندا على دعوتها للقاء أبناء التيار الوطني الحر في كندا.
 
 
 
 
 
 
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