توقيف 3 أشخاص في الحدت وطبرجا.. هذا ما كانوا يفعلونه على متن دراجات آلية (صورة)

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في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في جميع المناطق اللبنانيّة، ولاسيما ترويج المخدّرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء في وحدة عن قيام شخص بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة في محلّة .على أثر ذلك، توجّهت دوريّة من المفرزة إلى المكان المذكور، وبنتيجة الرصد والمتابعة الدقيقة، تمكّنت من توقيف المشتبه به أثناء وجوده على متن درّاجة آليّة من دون لوحات، وتبيّن أنّه يُدعى:ح. ب. (مواليد عام 2007، سوري بحسب أقواله)بتفتيشه، ضُبط بحوزته مُسدّس حربيّ بداخله ممشط، وطلقتان صالحتان للاستعمال، و/5/ أوراق بيضاء اللون تحتوي مواد مخدّرة ومكتوب عليها كلمة “نت، إضافةً إلى هاتف خلوي.وفي سياق متّصل، توافرت معلومات لدى المفرزة ذاتها عن قيام شخصَين بترويج مواد مخدّرة في محلّة على متن درّاجة آلية لون أبيض وأزرق.بنتيجة المتابعة، رصدت إحدى دوريّات المفرزة بتاريخ 14-9-2026، المشتبه فيهما في المحلّة المذكورة، وتمكّنت من توقيفهما على متن الدرّاجة، وهما:ج. ج. (مواليد عام 2001، سوري)م. خ. (مواليد عام 1996، سوري)بتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على كمية من حشيشة الكيف ومبلغ مالي.سُلِّم الموقوفون، مع المضبوطات والدرّاجتين الآليّتين، إلى القطعتين المعنيّتين لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة المختص.