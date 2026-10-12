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لبنان

لافروف لرجّي: نُؤكّد دعمنا لوحدة لبنان وسيادة أراضيه

Lebanon 24
12-10-2026 | 06:46
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لافروف لرجّي: نُؤكّد دعمنا لوحدة لبنان وسيادة أراضيه
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التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في العاصمة الروسية موسكو، نظيره الروسي سيرغي لافروف، وأجرى معه محادثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع في لبنان والمنطقة.
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وفي مستهل اللقاء، رحّب لافروف بضيفه، مؤكدًا "دعم بلاده لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها، وجهوزية روسيا لمدّ يد المساعدة إلى لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية".



من جهته، شكر رجي نظيره الروسي على حفاوة الاستقبال، وشدد على"حرص لبنان على أفضل العلاقات مع روسيا، سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، على أساس المصالح المشتركة".



وجدّد رجي" تمسّك لبنان بسيادته ووحدة أراضيه وضرورة الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات"، شارحًا دقة الوضع في لبنان بين "رفض إسرائيل الانسحاب واستمرارها في اعتداءاتها، وامتناع "حزب الله"عن تسليم سلاحه". كما أكد" تصميم الدولة على استكمال بسط سلطتها الحصرية على كامل أراضيها، وحصرية السلاح وقرار السلم والحرب بيد مؤسساتها الشرعية"، مشدّدًا على أن "قرار حصر السلاح اتخذته الحكومة اللبنانية خدمةً لمصلحة لبنان لا لمصلحة أي دولة أخرى".



وأعرب رجي عن" تطلّع لبنان إلى دور روسي إيجابي، انطلاقًا من موقع روسيا في مجلس الأمن ومكانتها في المنطقة، بما يدعم استقرار الدولة ويقوّي مؤسساتها ويحصّن المسار الديبلوماسي، من دون ربط القضية اللبنانية بأي تسويات تتجاوز مصالحه الوطنية".



واستُكملت المحادثات خلال مائدة غداء أقامها لافروف على شرف ضيفه، وتناولت عددًا من المواضيع الثنائية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في المجالين الثقافي والتربوي. وثمّن رجي قرار روسيا زيادة عدد المنح الدراسية المخصصة للطلاب اللبنانيين، متمنيًا عودة السياح الروس إلى بيروت، ووجّه اخيرا دعوة للوزير لافروف إلى زيارة لبنان.



لقاء مع موظفي السفارة 



وكان الوزير رجي قد زار سفارة لبنان في موسكو، حيث استقبله السفير اللبناني بشير عزام وموظفي السفارة، لبنانيين وروسًا. واطّلع على سير العمل في البعثة والمهام المنوطة بها، مثنيًا على جهود العاملين فيها، ومشددًا على" الدور المحوري للبعثات الديبلوماسية في خدمة اللبنانيين وتعزيز العلاقات مع الدول المضيفة".
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