مجلس الاتحاد الأوروبي يعلن تأسيس بعثة دعم في لبنان.. ما أبرز مهامها؟

اعتمد مجلس اليوم قراراً بإنشاء بعثة دعم تابعة للاتحاد في في إطار سياسته الأمنية والدفاعية المشتركة، مؤكداً بذلك التزامه بدعم استقرار لبنان وسيادته ومؤسساته الحكومية. وستكون مدة الولاية الأولية للبعثة ثلاث سنوات، كما اعلن في بيان.



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وستساهم البعثة في ترسيخ السلام والأمن في لبنان، ودعم تقوية مؤسسات الدولة، وتعزيز الاستقرار الدائم بما يتماشى مع قرار الدولي 1701. وفي هذا السياق، ستعمل البعثة على تعزيز قدرات وقوى الأمن الداخلي، فضلاً عن دعم إدارة الأمن البحري.وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس: إنّ "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا اليوم على إطلاق بعثة دعم جديدة للاتحاد الأوروبي في لبنان. وستقدم هذه البعثة المشورة والمساعدة للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي لتعزيز سيطرتها على أراضيها، وأمن الحدود، والأمن الداخلي. وتستثمر في مستقبل لبنان. فمن خلال هذه البعثة الجديدة - التي تشكّل تحديثاً هاماً لعلاقاتنا الأمنية - نواصل دعم مؤسسات الدولة في استعادة السيادة الكاملة وبناء استقرار دائم للشعب اللبناني".وستتألف البعثة من ركن عسكري وآخر مدني يعملان تحت ولاية سياسية موحدة مع تأدية مهام تكميلية في مجالات اختصاصهما.وسيقدم الركن العسكري الدعم الاستشاري والتدريب لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، في مجال أمن الحدود والأمن البحري، بما في ذلك مراقبة الحدود البرية والسيطرة عليها، والاستخبارات، والمراقبة والاستطلاع، ومكافحة التهريب والتنسيق العملياتي.وسيدعم الركن المدني قوى الأمن الداخلي من خلال تقديم الدعم الاستشاري والتدريب المتخصص بهدف تعزيز القدرات العملياتية وتطوير هياكل تدريب مستدامة لهذه القوى، بما في ذلك في مجالات مثل الجرائم الإلكترونية ومكافحة التهريب. وسيقدم أيضاً الدعم لتعزيز إدارة أمن المرافئ، بما في ذلك مرفأ .إلى ذلك، ستسهل البعثة وتستكمل المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي من خلال آلية السلام الأوروبية، وستنسق بشكل وثيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين الذين يدعمون قطاع الأمن في لبنان.وفي أعقاب قرار اليوم، سيستمر التخطيط التشغيلي بهدف نشر البعثة في . وسيعتمد المجلس قراراً منفصلاً بإطلاق بعثة الدعم في لبنان بمجرد الانتهاء من التخطيط التشغيلي".