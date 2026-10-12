من مجلس النواب... تحذير من خطر إذا حصلت كارثة طبيعيّة

Advertisement

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة البحث في موضوع الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط مع الجهات المعنية، جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب إبراهيم منيمنة وحضور النائبين عطا الله وملحم خلف، محافظي القاضي مروان عبود وجبل القاضي محمد مكاوي، رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان، للدفاع المدني العميد عماد خريش، المديرة العامة لمؤسسة "المقاييس والمواصفات" لانا درغام، مديرة الشؤون العقارية بالتكليف في جويس عقل، نقيب المهندسين في شوقي ، ممثلة بالعميد بهاء الصمد والرائد بسام ريشا، رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة ممثلا بمصطفى فخر الدين، رئيس دائرة المساحة في مديرية الشؤون العقارية فادي عياد، رئيسة دائرة الضم والفرز الخاص للمديرية العامة للتنظيم المدني في وزارة الاشغال العامة والنقل جوزيت ، رئيس دائرة المباني في بلدية بيروت هاني العرب، مستشار محافظ بيروت النقيب هيثم سعيفان، المديرة التنفيذية لجمعية "إستوديو أشغال عامة" عبير سقسوق وجمعية "أفعال" ممثلة بالمحامي خالد الصباغ.واستمعت اللجنة الى آراء الجهات المعنية وملاحظاتهم، على أن تتابع إستكمال في جلسات لاحقة.اثر الجلسة قال منيمنة: "عقدت اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والمكلفة درس موضوع الأبنية المتصدعة جلسة لها، ومع الاسف هذا الموضوع الذي تم تجاهله لفترة طويلة، اصبح يشكل خطرا كبيرا على السلامة العامة، وهو موضوع مهم نتيجة غياب الصيانة وثقافة الصيانة للأبنية والتعاطي مع الباطون كأنه ابدي. علما ان عمره الافتراضي بين سبعين ومئة سنة. وعدد من المباني في لبنان وصلت إلى هذا العمر الافتراضي. فما هي حالة المباني؟".اضاف: "هذا سوال كبير، لكن اكيد هناك خطر ومشكلة يمكن ان تقع إذا حصلت كارثة طبيعية. فاليوم لجنتنا تناقش بعض اقتراحات القوانين التي تحاول ان تقدم حلولا موضعية لهذا الموضوع، وبمسار اللجنة تتابع مع كل الجهات المعنية والوزارات والمؤسسات العامة التي تهتم بهذا الموضوع ولها علاقة به ومع النقابات والبلديات الكبرى لنجد حلولا لهذه المشكلة المتشعبة".