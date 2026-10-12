الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لتدمير مسارات تحت الأرض في جنوب لبنان (فيديو)

#عاجل | شاهدوا توثيقًا من داخل مسار تحت الأرض ولحظة تدميره: نشاط قوات اللواء 7 ووحدة يهلوم في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان 🔸تعمل قوات فريق القتال التابع للواء 7، بقيادة الفرقة 36، في المنطقة الأمنية بهدف إزالة التهديدات عن دولة إسرائيل. 🔸خلال نشاطها، دمّرت القوات بالتعاون مع وحدة يهلوم مسارات تحت الأرض تمتد لمئات الأمتار. وعُثر داخل هذه المسارات على غرف مكوث ووسائل قتالية، من بينها بنادق من نوع كلاشنيكوف ورشاش وصواريخ مضادة للدروع. 🔸وبالتوازي، عثرت القوات على عشرات البنى التحتية الإرهابية والوسائل القتالية في المنطقة ودمّرتها. 🔸لن يسمح جيش الدفاع لتنظيم حزب الله الإرهابي بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وقواته، وسيواصل العمل لإزالة التهديدات والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.