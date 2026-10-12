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لبنان

الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لتدمير مسارات تحت الأرض في جنوب لبنان (فيديو)

Lebanon 24
12-10-2026 | 08:40
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الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لتدمير مسارات تحت الأرض في جنوب لبنان (فيديو)
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لتدمير مسارات تحت الأرض في جنوب لبنان (فيديو) photos 0
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كتب المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي إيلا واوية، عبر حسابها على منصة "إكس": "شاهدوا توثيقًا من داخل مسار تحت الأرض ولحظة تدميره: نشاط قوات اللواء 7 ووحدة يهلوم في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان".

أضافت: "تعمل قوات فريق القتال التابع للواء 7، بقيادة الفرقة 36، في المنطقة الأمنية بهدف إزالة التهديدات عن دولة إسرائيل". 

أكملت: "خلال نشاطها، دمّرت القوات بالتعاون مع وحدة يهلوم مسارات تحت الأرض تمتد لمئات الأمتار. وعُثر داخل هذه المسارات على غرف مكوث ووسائل قتالية، من بينها بنادق من نوع كلاشنيكوف ورشاش وصواريخ مضادة للدروع. وبالتوازي، عثرت القوات على عشرات البنى التحتية الإرهابية والوسائل القتالية في المنطقة ودمّرتها".

ختمت:"لن يسمح الجيش الاسرائيلي لتنظيم حزب الله بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وقواته، وسيواصل العمل لإزالة التهديدات والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار". 



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