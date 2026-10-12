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لبنان

الحاج حسن: نحن جزء من معادلة مضيق هرمز وباب المندب و"محور المقاومة"

Lebanon 24
12-10-2026 | 09:06
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الحاج حسن: نحن جزء من معادلة مضيق هرمز وباب المندب ومحور المقاومة
الحاج حسن: نحن جزء من معادلة مضيق هرمز وباب المندب ومحور المقاومة photos 0
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أشار رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، إلى أن "المقاومة تواجه تحديات وضغوطا وحصارًا سياسيّا، وهناك حلفاء تخلوا عن نهجهم، وكثر من الحلفاء يهاجموننا، هذا الأمر الطبيعي عندما يتوهم الناس أن المقاومة أصبحت ضعيفة".
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وتابع خلال حفل تأبيني أقامه "حزب الله" في حسينية بلدة أمهز، لمناسبة ذكرى أربعين الشهيد مفقود الأثر علي مروان أمهز: "مخطئ من يفكر في استضعافنا، المقاومة مقتدرة، قوية، عازمة، واعية، لديها رؤيتها وتعمل بموجب هذه الرؤية، وتعرف متى تتخذ القرار المناسب، بالتوقيت المناسب وبالظرف المناسب والشكل المناسب".

وقال: "نحن في المقاومة لدينا رؤيتنا التي تقول إن المقاومة هي من أهم عناصر القوة الاساسية للبنان، لا يجوز التخلي عنها بأي حال من الأحوال، طالما هناك احتلال وطالما هناك تهديدات، وطالما هناك أطماع إسرائيلية في لبنان والمنطقة".

ورأى أن "أميركا تريد من إيران أن تستسلم، وإيران قررت أنها لن تستسلم، وإذا وقعت الحرب ستواجه وسيكون ردها قاسياً، ويعرف الأمريكي ما لدى الإيراني من إمكانات لرد قاس على القواعد الأمريكية، منشآت الطاقة، آبار الغاز والبترول، السفن، وهذا ما يقوله الإيرانيون بشكل واضح".

وأردف قائلا: "نحن أمام هذه المعادلة، ولدى أخوتنا في اليمن نقاط قوة يحسنون استخدامها، ومنها باب المندب، ونحن كمقاومة في لبنان جزء من معادلة مضيق هرمز وباب المندب ومحور المقاومة".

وأعرب عن "كل الثقة والاطمئنان في أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي دعمت المقاومة طوال عقود، تدعمها الآن، وتضع لبنان في قلب أي معادلة قادمة، وأي اتفاق محتمل في المنطقة".

وختم الحاج حسن قائلاً: "في لبنان هناك سلطة لا ترى مخاطر الاحتلال الأسرائيلي، وما يرتكب من قتل وتدمير وتجريف، ولا غتسعى لحل المشاكل الاقتصادية وغيرها؛ همها الوحيد موضوع السلاح، لأن هذه السلطة خاضعة للإملاءات الأميركية، وتستجيب لها بالكامل".
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