الحاج حسن: نحن جزء من معادلة مضيق هرمز وباب المندب ومحور المقاومة

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أشار رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، إلى أن " تواجه تحديات وضغوطا وحصارًا سياسيّا، وهناك حلفاء تخلوا عن نهجهم، وكثر من الحلفاء يهاجموننا، هذا الأمر الطبيعي عندما يتوهم الناس أن المقاومة أصبحت ضعيفة".وتابع خلال حفل تأبيني أقامه " " في حسينية بلدة أمهز، لمناسبة ذكرى أربعين الشهيد مفقود الأثر علي مروان أمهز: "مخطئ من يفكر في استضعافنا، المقاومة مقتدرة، قوية، عازمة، واعية، لديها رؤيتها وتعمل بموجب هذه الرؤية، وتعرف متى تتخذ القرار المناسب، بالتوقيت المناسب وبالظرف المناسب والشكل المناسب".وقال: "نحن في المقاومة لدينا رؤيتنا التي تقول إن المقاومة هي من أهم عناصر القوة الاساسية للبنان، لا يجوز التخلي عنها بأي حال من الأحوال، طالما هناك احتلال وطالما هناك تهديدات، وطالما هناك أطماع إسرائيلية في والمنطقة".ورأى أن "أميركا تريد من أن تستسلم، وإيران قررت أنها لن تستسلم، وإذا وقعت الحرب ستواجه وسيكون ردها قاسياً، ويعرف الأمريكي ما لدى من إمكانات لرد قاس على القواعد الأمريكية، منشآت الطاقة، آبار والبترول، السفن، وهذا ما يقوله الإيرانيون بشكل واضح".وأردف قائلا: "نحن أمام هذه المعادلة، ولدى أخوتنا في اليمن نقاط قوة يحسنون استخدامها، ومنها باب المندب، ونحن كمقاومة في لبنان جزء من معادلة مضيق هرمز وباب المندب ومحور المقاومة".وأعرب عن "كل الثقة والاطمئنان في أن الجمهورية الإسلامية التي دعمت المقاومة طوال عقود، تدعمها الآن، وتضع لبنان في قلب أي معادلة قادمة، وأي اتفاق محتمل في المنطقة".وختم الحاج حسن قائلاً: "في لبنان هناك سلطة لا ترى مخاطر الأسرائيلي، وما يرتكب من قتل وتدمير وتجريف، ولا غتسعى لحل المشاكل الاقتصادية وغيرها؛ همها الوحيد موضوع السلاح، لأن هذه السلطة خاضعة للإملاءات الأميركية، وتستجيب لها بالكامل".