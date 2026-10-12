الرئيس عون: لبنان يُرحّب بقرار الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة جديدة لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية

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رحّب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بقرار وزراء خارجية إنشاء بعثة دعم جديدة في ، تتولى تقديم المشورة والمساندة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمدة ثلاث سنوات.عون:"يرحب لبنان بقرار الاتحاد إنشاء بعثة جديدة لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية . وهو قرار يعبّر عن ثابت بأمن لبنان واستقراره، وعن ثقة بالجيش وقوى الأمن الداخلي بوصفهما الجهتين الشرعيتين المولجتين حماية الوطن والمواطنين إلى جانب القوى الامنية الشرعية الأخرى. إن هذه البعثة، بما توفره من خبرة وتدريب ومشورة، ستسهم في تعزيز قدرات مؤسساتنا الشرعية، وفي بسط سلطة كامل أراضيها وضبط حدودها، بما ينسجم مع قرارات وخطابها الرسمي في حصر السلاح بيد القوى الشرعية.وإذ نشكر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على هذه الخطوة، نؤكد أن لبنان سيوفّر كل التعاون اللازم لإنجاح عمل البعثة، وأن هذا الدعم يشكّل ركيزة إضافية في مسار تثبيت الاستقرار وتعزيز دور المؤسسات الشرعية، وهو ما نعوّل فيه على استمرار الشراكة مع أصدقاء لبنان.»