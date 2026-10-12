تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام نعى 3 شهداء في الجنوب: حماية السكان من صلب أولويات الحكومة

Lebanon 24
12-10-2026 | 11:07
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سلام نعى 3 شهداء في الجنوب: حماية السكان من صلب أولويات الحكومة
سلام نعى 3 شهداء في الجنوب: حماية السكان من صلب أولويات الحكومة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

نعى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ثلاثة شهداء سقطوا في جنوب لبنان، مؤكداً أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ومخلّفات الحرب لا تزال تهدد حياة السكان وتحرمهم من أبسط حقوقهم.

وتقدّم سلام بالتعازي إلى عائلات المهندس حسين علي رمضان، الذي استشهد في بلدة فرون، والمؤهل الأول المتقاعد في الجيش علي عبد الحسن سويدان، الذي استشهد في ياطر جراء استهداف إسرائيلي مباشر، والمؤهل في قوى الأمن الداخلي إدغار جيلو، الذي استشهد في عين إبل إثر انفجار جسم من مخلّفات العدوان الإسرائيلي أثناء عمله في أرض زراعية.

وقال: "من حق أهلنا في الجنوب أن يعيشوا بأمان في قراهم، وأن يتفقدوا أراضيهم ويجنوا محصول الزيتون من دون خوف على حياتهم".

وأكد سلام أن حماية سكان الجنوب وتثبيت عودتهم الآمنة إلى قراهم وأراضيهم وإزالة مخلّفات الحرب تقع في صلب أولويات الحكومة.

وأضاف أن الحكومة تواصل مساعيها لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بما يضمن للبنانيين العيش بأمان وكرامة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نواف سلام: الحكومة تولي أمن المطار وسلامة الملاحة الجوية أولوية قصوى
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24
يعقوبيان: حماية الناس يجب أن تكون في أولوية عمل الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي لدى إسرائيل: على الحكومة الإسرائيلية ضمان أمن وسلامة السكان في الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام حول الوضع الإقتصادي الراهن: مسؤوليتنا تخفيف الأعباء وحماية الناس من الإستغلال
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

قوى الأمن الداخلي

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

الدولة على

علي رمضان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:45 | 2026-10-12
Lebanon24
15:40 | 2026-10-12
Lebanon24
15:17 | 2026-10-12
Lebanon24
14:58 | 2026-10-12
Lebanon24
14:44 | 2026-10-12
Lebanon24
14:15 | 2026-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24