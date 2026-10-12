سلام نعى 3 شهداء في الجنوب: حماية السكان من صلب أولويات الحكومة

نعى نواف سلام ثلاثة سقطوا في ، مؤكداً أن الاعتداءات المتواصلة ومخلّفات الحرب لا تزال تهدد حياة السكان وتحرمهم من أبسط حقوقهم.

وتقدّم سلام بالتعازي إلى عائلات المهندس حسين ، الذي استشهد في بلدة فرون، والمؤهل الأول المتقاعد في الجيش الحسن سويدان، الذي استشهد في ياطر جراء استهداف إسرائيلي مباشر، والمؤهل في إدغار جيلو، الذي استشهد في عين إبل إثر انفجار جسم من مخلّفات العدوان أثناء عمله في أرض زراعية.

وقال: "من حق أهلنا في الجنوب أن يعيشوا بأمان في قراهم، وأن يتفقدوا أراضيهم ويجنوا محصول الزيتون من دون خوف على حياتهم".

وأكد سلام أن حماية سكان الجنوب وتثبيت عودتهم الآمنة إلى قراهم وأراضيهم وإزالة مخلّفات الحرب تقع في صلب أولويات الحكومة.

وأضاف أن الحكومة تواصل مساعيها لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي وبسط سلطة كامل أراضيها، بما يضمن للبنانيين العيش بأمان وكرامة.