سلام نعى 3 شهداء في الجنوب: حماية السكان من صلب أولويات الحكومة

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نعى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ثلاثة شهداء سقطوا في جنوب لبنان، مؤكداً أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ومخلّفات الحرب لا تزال تهدد حياة السكان وتحرمهم من أبسط حقوقهم.
وتقدّم سلام بالتعازي إلى عائلات المهندس حسين علي رمضان، الذي استشهد في بلدة فرون، والمؤهل الأول المتقاعد في الجيش علي عبد الحسن سويدان، الذي استشهد في ياطر جراء استهداف إسرائيلي مباشر، والمؤهل في قوى الأمن الداخلي إدغار جيلو، الذي استشهد في عين إبل إثر انفجار جسم من مخلّفات العدوان الإسرائيلي أثناء عمله في أرض زراعية.
وقال: "من حق أهلنا في الجنوب أن يعيشوا بأمان في قراهم، وأن يتفقدوا أراضيهم ويجنوا محصول الزيتون من دون خوف على حياتهم".
وأكد سلام أن حماية سكان الجنوب وتثبيت عودتهم الآمنة إلى قراهم وأراضيهم وإزالة مخلّفات الحرب تقع في صلب أولويات الحكومة.
وأضاف أن الحكومة تواصل مساعيها لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بما يضمن للبنانيين العيش بأمان وكرامة.