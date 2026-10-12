تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مصادر قضائية ترد: سرديات غير صحيحة في قضية متفجرات ضهر البيدر

مروان القدوم Marwan Kaddoum

|
Lebanon 24
12-10-2026 | 12:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مصادر قضائية ترد: سرديات غير صحيحة في قضية متفجرات ضهر البيدر
مصادر قضائية ترد: سرديات غير صحيحة في قضية متفجرات ضهر البيدر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رصدت مصادر قانونية وقضائية مطلعة حملة واسعة من عدد من المنصات الإخبارية والمواقع لتسويق سردية متشابهة وبالمضمون  ذاته لقضية متفجرات ضهر البيدر التي ضبطتها القوى الأمنية.
Advertisement

وقال : إن عدداً من النقاط تسعى هذه المنصات  إلى تسويقها وهي:

١- إن الشحنة أتت من سوريا إلى بعلبك قبل استلامها من قبل عناصر حزب الله، للإيحاء بأن الحدود السورية اللبنانية لا تزال متفلتة تماماً بما يخص تهريب السلاح، وأن هناك مجموعات مسلحة سورية تابعة للدولة لا تزال تنسق حتى الساعة مع حزب الله، وأن الحزب يشتري من تجار سلاح سوريين مواد متفجرة.

٢- تسعى هذه المنصات إلى القول إن هذين العنصرين من حزب الله يعملان بالنقل بالأجرة لا أكثر ولا أقل، وليس لهما أي دور عملاني أو عسكري، وان عدم حرفيتهما جعلهما يمران بسذاجة على حاجز ضهر البيدر، ولم يأتيا بأي عمل مقاوم مثل الهروب عند اكتشاف أمرهما.

٣- السردية الثالثة والأهم ان  هذه المنصات تسعى إلى إقناع الرأي العام بأن هذه المواد تنقل من أجل استعمالها في الجنوب ضد الجيش الإسرائيلي من خلال وضعها وإلصاقها بـ"الدرونات"وتفجيرها عند اصطدامها بالدبابات، وهو الامر  الذي لا يحصل منذ أشهر.

المصدر ختم بالقول: إن الهم الوحيد من كل هذه السرديات هي السعي لنزع فكرة أن هذه الكمية من المتفجرات مخصصة للاستعمال في الداخل، كونها تزيد الضغوط على" الحزب" من الداخل والخارج.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
تفاصيل جديدة عن متفجرات ضهر البيدر ودور "جهاز أمني"
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"متفجرات ضهر البيدر" حسمت الفصل بين نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
من أين أتت شحنة "متفجرات ضهر البيدر"؟ هذه آخر معلومة
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
متفجرات ضهر البيدر.. أسئلة تتجاوز المضبوطات
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الحدود السورية

ضهر البيدر

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مروان القدوم Marwan Kaddoum

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:45 | 2026-10-12
Lebanon24
15:40 | 2026-10-12
Lebanon24
15:17 | 2026-10-12
Lebanon24
14:58 | 2026-10-12
Lebanon24
14:44 | 2026-10-12
Lebanon24
14:15 | 2026-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24