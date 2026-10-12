مصادر قضائية ترد: سرديات غير صحيحة في قضية متفجرات ضهر البيدر

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وقال : إن عدداً من النقاط تسعى هذه المنصات إلى تسويقها وهي:١- إن الشحنة أتت من إلى قبل استلامها من قبل عناصر ، للإيحاء بأن لا تزال متفلتة تماماً بما يخص تهريب السلاح، وأن هناك مجموعات مسلحة تابعة للدولة لا تزال تنسق حتى الساعة مع حزب الله، وأن الحزب يشتري من تجار سلاح سوريين مواد متفجرة.٢- تسعى هذه المنصات إلى القول إن هذين العنصرين من حزب الله يعملان بالنقل بالأجرة لا أكثر ولا أقل، وليس لهما أي دور عملاني أو عسكري، وان عدم حرفيتهما جعلهما يمران بسذاجة على حاجز ضهر البيدر، ولم يأتيا بأي عمل مقاوم مثل الهروب عند اكتشاف أمرهما.٣- السردية الثالثة والأهم ان هذه المنصات تسعى إلى إقناع الرأي العام بأن هذه المواد تنقل من أجل استعمالها في الجنوب ضد الجيش من خلال وضعها وإلصاقها بـ"الدرونات"وتفجيرها عند اصطدامها بالدبابات، وهو الامر الذي لا يحصل منذ أشهر.المصدر ختم بالقول: إن الهم الوحيد من كل هذه السرديات هي السعي لنزع فكرة أن هذه الكمية من المتفجرات مخصصة للاستعمال في الداخل، كونها تزيد الضغوط على" الحزب" من الداخل والخارج.