تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الزين اختتمت جولتها في الضنية: ارتكاب العدو إبادة بيئية في الجنوب يضاعف مسؤوليتنا في حماية الغابات

Lebanon 24
12-10-2026 | 12:48
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الزين اختتمت جولتها في الضنية: ارتكاب العدو إبادة بيئية في الجنوب يضاعف مسؤوليتنا في حماية الغابات
الزين اختتمت جولتها في الضنية: ارتكاب العدو إبادة بيئية في الجنوب يضاعف مسؤوليتنا في حماية الغابات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استكملت وزيرة البيئة تمارا الزين جولتها في الضنية، فزارت بلدة الحازمية حيث التقت رئيس بلديتها رئيس إتحاد بلديات جرد الضنية طارق الشفشق، قبل أن تنتقل إلى مقر إتحاد بلديات جرد الضنية في بلدة طاران حيث سلمت المعدات المخصصة للإتحاد في إطار مشروع الإدارة المجتمعية لمخاطر حرائق الغابات (CWRM).
 
Advertisement
 
ورعت الزين افتتاح غرفة عمليات الوقاية من حرائق الغابات، في حضور الشفشق وممثلين عن البلديات المنضوية في الإتحاد ومخاتير وفاعليات.


وقالت: "لقد تبين أن منطقة الضنية تأتي ضمن المناطق الثماني الاكثر ارتفاعا في نسبة مخاطر حرائق الغابات والأحراج، لذلك جاء اختيارها لتكون من بين المناطق المستفيدة من إنشاء غرف عمليات، والأهم تسلميها معدات للمساعدة في مواجهة هذه الحرائق، فغرفة العمليات هذه يمكنها المساندة في إخماد الحرائق والإنذار المبكر. وأعتقد أن هذا أمرا أساسيا للوقاية والتخفيف من كلفة مجابهة الحرائق عند اندلاعها".


أضافت: "الدعم سيكون من ضمن الإمكانات المتوافرة وما نستطيع تمويله، لكن إذا حصلنا مستقبلا على تمويل إضافي فدعم هذه الغرف سيكون مؤكدا".


وتابعت: "نحن لم نتوجه إلى جميع المناطق اللبنانية لأن هناك مناطق ليس فيها مستجيب أول، فهو من يؤمن استمرار عمل غرف العمليات لكونه يتواجد على الأرض".


سير 


أما المحطة الأخيرة من الجولة، فكانت في بلدة سير، حيث سلمت وزيرة البيئة المعدات المخصصة للبلدية والمتطوعين في غرفة العمليات المستجيب الأول في البلدة، خلال احتفال في مجمع الضنية للرعاية الإاجتماعية ـ دار الأيتام الإسلامية، بحضور ممثل عن النائب عبد العزيز الصمد، النائب السابق سامي فتفت، محافظ الشمال إيمان الرافعي، قائمقام قضاء المنية ـ الضنية جان الخولي، قائمقام قضاء بشري ربى الشفشق، مدير مؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، نقيب العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد، رئيس إتحاد بلديات الضنية مصطفى سعادة، رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات.


بعد النشيد الوطني، وكلمة ترحيبية لعريف الحفل محمد حندوش، تحدث كل من رئيس بلدية سير سامر هوشر ورئيس بلدية الحازمية ورئيس اتحاد بلديات جرد الضنية طارق الشفشق.


ثم قالت الزين: "الضنية أحدى المناطق اللبنانية التي تستحق اهتماما أكبر، لا سيما وأنها من مناطق الأطراف".


أضافت: "المشروع يتمحور حول سبل مواجهة حرائق الغابات عبر التجهيزات والتدريبات، وهي عناصر تعد أساسية من أجل تحقيق هذا الهدف، لأن الوقاية من الحرائق أهم بأشواط من مجابهتها ومكافحتها، ولأن فرق المستجيب الاول تعتبر خط الدفاع الأول عن الغابات والأحراج ومكافحة الحرائق بالتعاون مع البلديات".


وتابعت: "سلمنا اليوم، معدات وتجهيزات للمتطوعين في فرق المستجيب الأول وللبلديات، وهناك معدات وتجهيزات أخرى سنسلمها في شباط المقبل، لأننا نؤمن بأن دورنا كبير في مواجهة الحرائق، وقد دربنا عناصر من فرق المستجيب الأول لهذه الغاية، انطلاقا من قناعة أن التدريب أساسي من أجل نقل التجربة وزيادة عدد المتطوعين".


وأشارت إلى "الإبادة البيئية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في الجنوب"، وقالت: "هناك قرابة 6 آلاف هكتار من الأشجار الحرجية والمثمرة أحرقت بالكامل، سواء عبر قنابل فوسفورية أو غيرها، من بينها قرابة ألف هكتار احترقت بالكامل داخل المحميات الثماني الموجودة في الجنوب، الأمر الذي يجعل حماية غاباتنا وأحراجنا مسؤولية مضاعفة على الجميع، وفي كل المناطق اللبنانية بلا استثناء".


أضافت: "في ظل الأزمة المعيشية الخانقة هذه الأيام وارتفاع سعر المازوت وبقية المحروقات، ربما ستحصل حرائق مفتعلة وعمليات قطع للأشجار، لذلك نتمنى المزيد من الحرص من قبل البلديات والقوى الأمنية، لمنع أي تعديات وتماد في هذه الممارسات التي ستزيد من الأضرار البيئية".


مذكرتا تفاهم 


بعد ذلك، وقعت وزيرة البيئة ورئيس بلدية سير سامر هوشر ورئيس إتحاد بلديات جرد الضنية طارق الشفشق على مذكرتي تفاهم.

مواضيع ذات صلة
الزين تسلم معدات للبلديات المستفيدة من مشروع الوقاية من حرائق الغابات في الضنية الإثنين
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:11:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الزين من الشوف: حماية غابات لبنان وثرواته الطبيعية مسؤولية مشتركة
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:11:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الزين: القصف الفوسفوري يفاقم الكارثة البيئية في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:11:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"إبادة بيئية" في لبنان ترتكبها إسرائيل.. وزيرة البيئة تكشفها بالأرقام
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:11:58 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد العزيز

رئيس اتحاد

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

الشمالي

إسلامي

العزيز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:45 | 2026-10-12
Lebanon24
15:40 | 2026-10-12
Lebanon24
15:17 | 2026-10-12
Lebanon24
14:58 | 2026-10-12
Lebanon24
14:44 | 2026-10-12
Lebanon24
14:15 | 2026-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24