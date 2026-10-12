تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

توضيح من نقابة الصيادلة عن صيدلية التبانة: غير شرعية والصيدليات المرخصة ملتزمة بالقانون

Lebanon 24
12-10-2026 | 13:29
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
توضيح من نقابة الصيادلة عن صيدلية التبانة: غير شرعية والصيدليات المرخصة ملتزمة بالقانون
توضيح من نقابة الصيادلة عن صيدلية التبانة: غير شرعية والصيدليات المرخصة ملتزمة بالقانون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت نقابة صيادلة لبنان بياناً، على خلفية ما جرى تداوله بشأن مداهمة قوى أمن الدولة عدداً من الصيدليات في مدينة طرابلس وإقفال إحداها في منطقة التبانة، شددت فيه على ضرورة التمييز بين الصيدليات المرخّصة التي تعمل وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والمحال التي تمارس نشاطاً صيدلانياً من دون ترخيص قانوني، والتي لا يمكن اعتبارها صيدليات شرعية.
Advertisement
 

وأوضحت النقابة أن المحال التي تمت مداهمتها وإقفالها مؤخراً في منطقة التبانة تندرج ضمن فئة المؤسسات غير المرخّصة.
 

وأكدت أن الصيادلة أصحاب الصيدليات المرخّصة ملتزمون بأصول المهنة وأخلاقياتها والقوانين الناظمة للعمل الصيدلاني، بما في ذلك عدم صرف الأدوية إلا بموجب وصفة طبية، والتأكد من أن الأدوية المتوافرة في صيدلياتهم مسجّلة لدى وزارة الصحة العامة.
 

وأشارت إلى أن فرق التفتيش التابعة لها تواصل جولاتها الميدانية في مختلف المناطق اللبنانية للتحقق من الالتزام بالأنظمة المعتمدة وتداول الأدوية المسجّلة لدى وزارة الصحة، مؤكدةً إحالة أي مخالفة يتم رصدها إلى المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للأصول.
 

وأضافت أن النقابة تتابع، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، ملفات الجهات التي يثبت أنها تمارس العمل الصيدلاني من دون ترخيص قانوني، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، حفاظاً على صحة المواطنين وسمعة المهنة وحقوق الصيادلة الملتزمين بالقانون.
 

وفي ما يتعلق بما أثير إعلامياً بشأن صرف أدوية الأعصاب والأدوية المخدّرة أو الخاضعة لرقابة خاصة بموجب وصفات طبية، شددت النقابة على أهمية متابعة هذا الملف وتطبيق القوانين على جميع المعنيين، كلٌّ ضمن نطاق مسؤوليته، بما يشمل أي مخالفة مثبتة في تنظيم الوصفات الطبية أو صرف الأدوية أو تداولها.
 

ودعت النقابة الجهات الرقابية والقضائية والصحية المختصة إلى مواصلة التعاون والتنسيق لكشف المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون، مؤكدةً أن حماية صحة المواطنين وضمان الاستخدام الآمن للأدوية مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالقانون يشكّل أساساً لصون الثقة بالمهنة الصيدلانية.
مواضيع ذات صلة
الراعي التقى وفداً من نقابة الصيادلة في الديمان
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:12:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... سيارة اقتحمت صيدليّة!
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:12:38 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل صيدلية.. جريمة قتل مروّعة في سوريا (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:12:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة صيادلة لبنان أدانت استهداف مستشفى غندور
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:12:38 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة.

وزارة الصحة العامة

المجلس التأديبي

وزارة الصحة

أمن الدولة

اللبنانية

التبانة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:45 | 2026-10-12
Lebanon24
15:40 | 2026-10-12
Lebanon24
15:17 | 2026-10-12
Lebanon24
14:58 | 2026-10-12
Lebanon24
14:44 | 2026-10-12
Lebanon24
14:15 | 2026-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24