تحركات عند أطراف بلدة جنوبية.. ماذا حدث؟

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نفى مصدر لـ" " جملةً وتفصيلاً الأخبار المتداولة بشأن إمكانية انسحاب الجيش من بلدة الشرقية، موضحاً أن البلدة تشكّل مركزاً أساسياً لتبديل وحدات قوات وإعادة تشكيلها، إلى جانب كونها نقطة وصل بين منطقة والنهر.وفي ما يتعلق بالتحركات الميدانية الأخيرة، أفاد المصدر بأن القوات كانت قد تقدّمت نحو عدد من المنازل عند اطراق زوطر الغربية، حتى باتت على مسافة تُقدّر بنحو 50 متراً من . وعلى إثر ذلك، تقرّر تقدّم عناصر من الجيش اللبناني باتجاه المنازل التي وصلت إليها القوات الإسرائيلية، ما أجبرها على التراجع ورفعت ساترا ترابيا عند تلك النقطة يقابلها ساتر ترابي تابع لقوات الاحتلال.وأشار المصدر إلى أن السماح لأصحاب هذه المنازل بالدخول إليها لا يزال قيد البحث، بانتظار موافقة الجهات المعنية.