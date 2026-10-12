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لبنان

تحركات عند أطراف بلدة جنوبية.. ماذا حدث؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-10-2026 | 14:00
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تحركات عند أطراف بلدة جنوبية.. ماذا حدث؟
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نفى مصدر لـ"لبنان24" جملةً وتفصيلاً الأخبار المتداولة بشأن إمكانية انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلدة زوطر الشرقية، موضحاً أن البلدة تشكّل مركزاً أساسياً لتبديل وحدات قوات الاحتلال وإعادة تشكيلها، إلى جانب كونها نقطة وصل بين منطقة الشقيف والنهر.
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وفي ما يتعلق بالتحركات الميدانية الأخيرة، أفاد المصدر بأن القوات الإسرائيلية كانت قد تقدّمت نحو عدد من المنازل عند اطراق زوطر الغربية، حتى باتت على مسافة تُقدّر بنحو 50 متراً من الجيش اللبناني. وعلى إثر ذلك، تقرّر تقدّم عناصر من الجيش اللبناني باتجاه المنازل التي وصلت إليها القوات الإسرائيلية، ما أجبرها على التراجع ورفعت ساترا ترابيا عند تلك النقطة يقابلها ساتر ترابي تابع لقوات الاحتلال.

وأشار المصدر إلى أن السماح لأصحاب هذه المنازل بالدخول إليها لا يزال قيد البحث، بانتظار موافقة الجهات المعنية.
المصدر: خاص "لبنان24"
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