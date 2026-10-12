تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

طائرة فوق بيروت قبل 65 عاماً.. صورة تاريخية تروي حكاية الطيران اللبناني

Lebanon 24
12-10-2026 | 16:31
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
طائرة فوق بيروت قبل 65 عاماً.. صورة تاريخية تروي حكاية الطيران اللبناني
طائرة فوق بيروت قبل 65 عاماً.. صورة تاريخية تروي حكاية الطيران اللبناني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تُعيد صورة بالأبيض والأسود، يُنسب نشرها إلى صحيفة "The Sphere" البريطانية عام 1961، تسليط الضوء على مرحلة بارزة في تاريخ الطيران المدني اللبناني، حين كانت شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) تدخل عصر الطائرات النفاثة، في وقت كانت فيه بيروت تعزز مكانتها مركزاً إقليمياً لحركة السفر والنقل الجوي.
Advertisement

وتُظهر الصورة طائرة تحلّق فوق منطقة ساحلية يُقال إنها بيروت، فيما تبدو في الخلفية تضاريس جبلية ومناطق عمرانية تمتد بمحاذاة البحر.
 
 
ويُرجّح أن الطائرة من طراز "دي هافيلاند كوميت" (De Havilland Comet)، الذي شكّل محطة مهمة في تطور أسطول الشركة خلال مطلع الستينيات.
 
 


من الطائرات التقليدية إلى العصر النفاث

تأسست شركة طيران الشرق الأوسط عام 1945، وبدأت نشاطها في مرحلة شهد فيها قطاع النقل الجوي العالمي توسعاً كبيراً بعد الحرب العالمية الثانية.

ومع مرور السنوات، تحولت الشركة إلى إحدى أبرز شركات الطيران في المنطقة، مستفيدة من موقع بيروت الجغرافي الذي يربط بين أوروبا والشرق الأوسط.

وشكّل مطلع الستينيات مرحلة مفصلية في مسيرة الشركة، مع إدخال طائرات "كوميت 4C" البريطانية النفاثة إلى أسطولها، في خطوة ساهمت في تقليص أوقات الرحلات وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

وكانت طائرات "كوميت" من أبرز الطائرات النفاثة المبكرة المخصصة لنقل الركاب، وقد تميزت بمحركاتها الأربعة المدمجة في الجناحين، وهو تصميم يمكن ملاحظته في الطائرة الظاهرة بالصورة التاريخية.

عام 1961.. أربع طائرات نفاثة تدخل الأسطول اللبناني

تكشف سجلات تاريخية متخصصة بطائرات "كوميت" أن شركة طيران الشرق الأوسط تسلّمت أولى طائراتها من طراز Comet 4C في كانون الأول 1960، قبل أن تتسلم الطائرة الثانية في 15 شباط 1961، والطائرتين الثالثة والرابعة في 14 و18 آذار من العام نفسه.

وكانت هذه الطائرات جزءاً من خطة لتحديث الأسطول وتوسيع الرحلات الدولية، ولا سيما باتجاه أوروبا. وقد أتاحت تسيير رحلات مباشرة بين بيروت ولندن، بزمن طيران قُدّر بنحو أربع ساعات ونصف الساعة.

ولم يقتصر نشاط الشركة آنذاك على الخطوط الأوروبية، إذ شملت شبكة وجهاتها مدناً عربية وأجنبية، بينها القاهرة وإسطنبول وأثينا وروما وجنيف وفرانكفورت وجدة وعدن، إضافة إلى وجهات في باكستان والهند. 

وثيقة من عام 1961 تكشف مرحلة التحول

ويحتفظ الأرشيف الرقمي للشرق الأوسط في جامعة إكستر البريطانية بالتقرير السنوي الأصلي لشركة طيران الشرق الأوسط لعام 1961، الموقّع من رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام نجيب علم الدين.

ويوثق التقرير إدخال خدمات الطائرات النفاثة الجديدة، والتحديات المالية والتنافسية التي واجهتها الشركة، فضلاً عن انتقال حصة شركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار (BOAC) إلى مستثمرين لبنانيين، ما جعل الشركة مملوكة بالكامل للبنانيين في تلك المرحلة. 

وتعكس هذه الوثيقة أهمية عام 1961 في تاريخ الشركة، باعتباره عاماً شهد تطوراً تقنياً وتغييراً في هيكل ملكيتها، في وقت كانت تسعى فيه إلى توسيع حضورها في سوق الطيران الإقليمي والدولي.
 
 


من الازدهار إلى هجوم مطار بيروت

لكن مسيرة طائرات "كوميت" اللبنانية شهدت لاحقاً حدثاً مفصلياً، ففي 28 كانون الأول 1968، نفذت قوات إسرائيلية هجوماً على مطار بيروت الدولي، أدى إلى تدمير عدد من الطائرات المدنية التابعة لشركات طيران لبنانية.

وكانت ثلاث طائرات من طراز Comet 4C تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط بين الطائرات التي دُمّرت في الهجوم، فيما نجت الطائرة الرابعة المسجلة OD-ADT.

وشكّل الهجوم ضربة كبيرة لأسطول الشركة، التي اضطرت إلى اتخاذ إجراءات لاستمرار عملياتها، بينها الاستعانة بطائرات من شركات أخرى. 

وهكذا، تحولت طائرات كانت تمثل في مطلع الستينيات رمزاً لتحديث النقل الجوي اللبناني إلى جزء من تاريخ الخسائر التي لحقت بالطيران المدني في البلاد بعد سنوات قليلة.
 
 


صورة تختصر مرحلة من تاريخ بيروت

وبالعودة إلى الصورة المنسوبة إلى صحيفة "The Sphere" عام 1961، فإن أهميتها لا تقتصر على إظهار طائرة في سماء العاصمة اللبنانية، بل ترتبط بالمرحلة التي شهدت دخول الطيران النفاث إلى أسطول شركة طيران الشرق الأوسط، واتساع شبكة رحلاتها الدولية.

وبعد 65 عاماً، تعيد الصورة إلى الواجهة فصلاً من تاريخ لبنان، حين كانت طائرات "كوميت" الحديثة تقلع من بيروت نحو عواصم العالم، في مرحلة شكّلت إحدى أبرز محطات تطور الطيران المدني اللبناني.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي يحلق فوق اجواء بيروت على علو منخفض
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سرّ الرمز "7500".. حادثة "طائرة دبي" تروي قصته المثيرة
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب العام الإماراتي: المتهم تنقل خلال مسيرته بين عدة شركات طيران قبل فلاي دبي
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": عودة تحليق الطيران الإسرائيلي المسيّر فوق أجواء جبل الريحان واقليم التفاح
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

البريطانية

اللبنانية

البريطاني

الأوروبي

إسرائيل

✨ الخلف

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:01 | 2026-10-12
Lebanon24
16:56 | 2026-10-12
Lebanon24
16:46 | 2026-10-12
Lebanon24
16:20 | 2026-10-12
Lebanon24
15:45 | 2026-10-12
Lebanon24
15:40 | 2026-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24