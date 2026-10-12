دعوة إلى عدم تطبيق مرسوم المناهج.. إليكم التفاصيل

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ناقشت ندوة نظّمتها "مؤسسة ألف ياء"، ضمن فعاليات معرض العربي الدولي للكتاب، إشكالية تعليم التاريخ والدين في المدارس ودورهما في تعزيز المواطنة، وسط اعتراضات على مرسوم المناهج ما قبل الجامعية رقم 3445، المطعون به أمام .وحملت الندوة عنوان "تعليم التاريخ والدين في المدرسة من أجل التربية على المواطنية: مناهجنا ومستقبل الأجيال والوطن"، وشارك فيها عدد من الأكاديميين والاختصاصيين في الشأن .واعتبر مؤسس دار "ألف ياء"، الدكتور ، أن التربوية لا يجوز أن تبقى محصورة بالمسؤولين الرسميين، داعياً إلى توسيع العام بشأن المناهج وآليات اتخاذ القرارات التربوية. وانتقد إهمال الجوانب المرتبطة بتعليم التاريخ والدين والمواطنة، محذراً من انعكاس ذلك على تحقيق الأهداف التربوية.من جهتها، أشارت الصحافية فتات عياد إلى أن المرسوم 3445، الذي سيحدد مسار التعليم لأجيال مقبلة، لم يذكر مصطلحي "مواطنة" و"مواطنية" سوى مرة واحدة، معتبرة أن ذلك يطرح تساؤلات بشأن موقع التربية على المواطنة في المناهج الجديدة.بدوره، شدد الدكتور عصام على أهمية تطوير تعليم التاريخ بوصفه ركناً أساسياً في بناء الذاكرة الجماعية وتعزيز ، محذراً من تداعيات تهميش هذه المادة.أما الدكتور أنطوان مسرة، فانتقد ما اعتبره تجاوزاً للإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم العام، متسائلاً عن موقع مواد التاريخ والمواطنية والدين والفلسفة في المرسوم الجديد، ومعتبراً أن إقراره لم يراعِ الأصول التربوية المطلوبة.وفي ختام الندوة، أكد علي خليفة أن محاولات الحوار مع المسؤولين بشأن المرسوم لم تلقَ تجاوباً، مشيراً إلى تقديم طعن أمام الدولة للمطالبة بوقفه.وأعرب عن أمله في استجابة للطعن، داعياً معلمي التاريخ في المدارس الرسمية والخاصة إلى الامتناع عن تطبيق المرسوم.