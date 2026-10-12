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لبنان

هل يستقيل وزير الطاقة؟

Lebanon 24
12-10-2026 | 23:02
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كتبت" الديار": تتجه «القوات اللبنانية» الى التصعيد في ملف الكهرباء، ووفق مصادر وزارية فان استقالة الوزير جو الصدي قد تحصل نهاية هذا الاسبوع اذا لم يستجب رئيس الحكومة نواف سلام لما سبق ان طلبه الوزير حول ازمة الكهرباء، وتتلخص تلك المطلب بتأمين تمويل شراء الفيول خلال هذا الشهر عبر تسديد جزء من فواتير استهلاك القطاع العام، ودفع المستحقات عن إعفاءات الجنوب من خزينة الدولة، بقرار من رئيس الحكومة ووزير المال..إقرار التعرفة المتحركة في مجلس الوزراء لبدء تطبيقها مع مطلع السنة المقبلة، بما يضمن تمويلاً أكثر استدامة لإنتاج الكهرباء..فتح اعتمادات إضافية بقانون لضمان تسديد المتأخرات إلى حين بدء الجباية وفق التعرفة المتحركة، بمبادرة من وزير المال ومجلس الوزراء، وإقرار مجلس النواب.
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