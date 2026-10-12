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لبنان

تلازم إسرائيلي - إيراني لتعطيل تنفيذ "اتفاق الإطار" و "فيتو" اميركي على التمديد لـ"اليونيفيل"

Lebanon 24
12-10-2026 | 23:05
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تلازم إسرائيلي - إيراني لتعطيل تنفيذ اتفاق الإطار و فيتو اميركي على التمديد لـاليونيفيل
تلازم إسرائيلي - إيراني لتعطيل تنفيذ اتفاق الإطار و فيتو اميركي على التمديد لـاليونيفيل photos 0
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كتب محمد بلوط في" الديار": يسعى لبنان الى تدارك تداعيات انتهاء مهمة قوات «اليونيفيل» في نهاية العام، ويبذل رئيس الجمهورية جوزاف عون جهوداً مستمرة لايجاد حل لهذه المشكلة.
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وتؤكد مصادر بعبدا ان الرئيس عون يشدد ويركز على بقاء واستمرار الوجود الدولي، وعلى العمل الجاد والإسراع في عملية تعزيز الجيش اللبناني بالعتاد والأليات للقيام بمهامه ودوره في الجنوب وكل لبنان.
وتجدد المصادر التأكيد بأن الجيش رغم قلة الإمكانيات، يقوم بمهامه ومسؤولياته الوطنية على أكمل وجه، كما عبر رئيس الجمهورية اكثر من مرة.
وحول مصير قوات «اليونيفيل» تشير المصادر الى ان الاجواء المتوافرة حتى الآن لا تدل على امكانية التمديد لقوات «اليونيفيل» بسبب معارضة واشنطن، مشيرة الى فشل اقتراح بالتمديد لهذه القوات 6 اشهر بدل من سنة. وحتى الآن لم تتبلور اي صيغة حول البديل لهذه القوات، في حال فشلت المساعي في الربع ساعة الاخير للتمديد.
ووفقا لمصادر مطلعة فان هناك خيبة امل أوروبية، لا سيما من قبل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من الموقف الاميركي المتصلب تجاه المساعي التي بذلت، لاستمرار عمل قوات «اليونيفيل» في الجنوب.
وتضيف المصادر ان الادارة الاميركية مارست مؤخرا «فيتو» على مبادرة فرنسية - ايطالية مدعومة اوروبيا للتمديد لـ«اليونيفيل» مع تعديل مهامها.
ووفقا لمعلومات واجواء رسمية لبنانية، فان من بين الصيغ المطروحة زيادة عدد قوة المراقبين الدوليين بموجب اتفاقية الهدنة، من 42 في الوقت الحالي الى ما بين ألف وألفي عنصر، تتركز مهامهم في المناطق الحدودية المحتلة، باعتبار ان الجيش اللبناني يستطيع ملء فراغ قوات «اليونيفيل» في المناطق غير المحتلة.
ومن بين الصيغ ايضا محاولة تخفيض عدد القوات الدولية ليقتصر انتشارها في المناطق المحتلة، من اجل تلافي حصول فراغ ناجم عن تعذر تسلم الجيش اللبناني هذه المواقع، وفقا للقرارين 1701 و2790.
ومن المتوقع ان يستمر البحث في مصير قوات «اليونيفيل»، لاسيما خلال زيارة وكيل الامين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات السلام جان بيير لاكروا خلال الايام المقبلة الى لبنان، بتكليف من الامين العام غوتيريش.  

وكتب معروف الداعوق في" اللواء": لاحظ مصدر سياسي وجود تلازم إسرائيلي ايراني، لتعطيل تنفيذ اتفاق الاطار الذي وقعه لبنان مع إسرائيل برعاية اميركية، كل باسلوب مختلف عن الآخر، والنتيجة واحدة وهي تعطيل تنفيذ الاتفاق، لانه يتعارض مع مصالح إسرائيل بتكريس احتلالها للجنوب، وايران بانهاء دورها ونفوذها، لابقاء لبنان رهينة لمصالحها وهيمنتها على المنطقة العربية. ايران لم تخفِ معارضتها العلنية للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، واوعزت لحزب الله بمعارضة قرار الدولة اللبنانية خوض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لاجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، بعدما عجز الحزب عن وقف الاحتلال ومنع إسرائيل من السيطرة على مناطق ومساحات واسعة في الجنوب اللبناني.
لم تكتف ايران، باستمرار تدخلها بالشؤون الداخلية، وبمعارضة المفاوضات المباشرة، وانما واصلت ارسال الاسلحة والاموال لحزب الله ليمضي قدما بالتصويب على أركان الدولة، والقيام بمناوشات محدودة مع إسرائيل.  
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