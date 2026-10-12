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لبنان

رئيس وزراء قطر في زيارة دعم ولقاءات موسعة مرتقبة

Lebanon 24
12-10-2026 | 23:15
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رئيس وزراء قطر في زيارة دعم ولقاءات موسعة مرتقبة
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كتب عمر البردان في" اللواء": لفت الإعلان عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى بيروت الخميس المقبل، فإن هذه الزيارة تشكل برأي أوساط دبلوماسية خليجية، محطة هامة من محطات الدعم القطري للبنان، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها . وفي حين ستكون للمسؤول القطري لقاءات موسعة مع عدد من القيادات السياسية والعسكرية، فإن الغاية من الزيارة، كما علم، وضع القيادة السياسية اللبنانية في أجواء ما يجري في المنطقة، والبحث في سبل دعم الاستقرار السياسي والأمني في لبنان .
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ويحمل المسؤول القطري معه استناداً إلى ما رشح بخصوص الزيارة، تأكيداً على أعلى المستويات من جانب قيادة بلاده، لدعم لبنان على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية . وتتزامن زيارة رئيس الوزراء القطري إلى لبنان، مع حديث متزايد عن إيفاد المملكة العربية السعودية لمسؤول ملف لبنان الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت، للبحث في التطورات اللبنانية والإقليمية، ووضع المسؤولين في أجواء قرار الرياض الحازم والحاسم ، لجهة توفير كل
الدعم المطلوب لعملية "فجر اليمن"، لتحرير اليمن من ميليشيا "الحوثي"، وشرح موقف بلاده الهادف إلى التخلص من الجماعات الإرهابية التي تشكل خطراً حقيقياً على الأمن القومي السعودي .  
 
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