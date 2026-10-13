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لبنان

توافق حزبي "ضد التغيير"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
13-10-2026 | 01:15
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تجري اتصالات بين عدد من الأحزاب السياسية المتخاصمة في لبنان، بهدف التفاهم على خوض الانتخابات النيابية المقبلة وفق قاعدة تقوم على تبادل المصالح الانتخابية، وتحديدًا في ما يتعلق بإسقاط بعض النواب المحسوبين على"قوى التغيير" في مناطق نفوذ هذه الأحزاب.
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وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الخلافات السياسية بين هذه القوى لا تمنع وجود مصلحة مشتركة في الحد من حضور بعض الشخصيات "التغييرية" التي تمكنت من اختراق اللوائح الحزبية في الانتخابات السابقة.
في المقابل، وعلى رغم عدم وجود مؤشرات جدية حتى الآن على قرب إجراء الانتخابات النيابية، إلا أن "نواب التغيير" يتعاملون مع الاستحقاق وكأنه قد يحصل في أي وقت.
وبحسب معلومات متداولة، تعمل هذه الشخصيات بشكل واسع ومستمر على إجراء دراسات واستطلاعات في عدد من الدوائر الانتخابية، بهدف قياس حجم حضورها الشعبي ومعرفة نقاط القوة والضعف التي يمكن البناء عليها.
وتُشير المعطيات إلى أن التحضيرات لا تقتصر على استطلاعات الرأي، بل تشمل دراسة أسماء المرشحين والتحالفات المحتملة وطبيعة المزاج الشعبي في كل دائرة
عمليًا، بدأت "قوى التغيير" استعداداتها منذ اليوم، تحسبًا لأي تطور قد يعيد الانتخابات إلى الواجهة.
 
المصدر: لبنان 24
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