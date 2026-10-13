"وظائف" متاحة للبنانيين.. الإقبال كثيف!

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سجل إقبال كثيف على تقديم الطلبات للوظائف الرسمية التي أعلن عنها مؤخراً، في مؤشر إلى استمرار الاهتمام للدخول إلى وظيفة في القطاع العام، رغم التحديات التي يواجهها هذا القطاع منذ سنوات.وبحسب المعلومات، فإن أعداداً كبيرة من المواطنين تقدموا بطلبات للالتحاق بهذه الوظائف، على الرغم من تدني قيمة الرواتب والمشكلات الإدارية والمالية التي يعاني منها القطاع العام، خصوصاً منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية.وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن الإعلان عن هذه الوظائف يأتي بعد فترة طويلة من محدودية التوظيف في الإدارات والمؤسسات الرسمية، باستثناء بعض الحالات، ما ساهم في ارتفاع أعداد المتقدمين.ولفتت المصادر إلى أن هذا الإقبال يعكس استمرار تطلع شريحة واسعة من اللبنانيين إلى الوظيفة العامة، رغم تراجع الامتيازات التي كانت توفرها سابقاً، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة.