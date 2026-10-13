ماذا تعني إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي؟

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لفت مصدر قضائي عبر "لبنان٢٤" إلى أن إحالة قضية متفجرات ضهر البيدر والبقاع إلى المجلس العدلي تعني نقل القضية من المحاكم العادية أو العسكرية إلى أعلى محكمة جنائية استثنائية في ، نظراً لأن حجم المتفجرات المضبوطة (نصف طن) يهدد والسلم الأهلي.وتعني الإحالة إلى المجلس العدلي أيضاً أن المحاكمة تجري على درجة واحدة، وأحكامها مبرمة غير قابلة للاستئناف أو الطعن.ولا يُحال على المجلس العدلي، بحسب المصدر، إلا الجرائم الكبرى، كالاعتداء على الداخلي أو الخارجي، والتفجيرات الكبرى، والاغتيال السياسي، والفتنة الطائفية. ورأى أن إحالة هذا الملف تعني أن الدولة تتعامل مع المتفجرات المضبوطة كجزء من مخطط تخريبي ضخم، لا كعملية تهريب عادية.وحسب المصدر: تتم الإحالة بمرسوم من بناءً على اقتراح وزير العدل، ودور مجلس الأعلى فيها استشاري غير ملزم.تاريخياً، ارتبط اسم المجلس العدلي بأخطر الملفات في لبنان، ومنها: اغتيال الرؤساء: بشير الجميل، رشيد كرامي، رينيه ، (قبل تحويلها للمحكمة الدولية).ايضا أحداث نهر البارد وأحداث في ، وقضية تفجير مسجدي التقوى والسلام في ، وملف تفجير مرفأ (المحال حالياً على المجلس العدلي).