"اللمبي" في قبضة القوى الامنية.. هذا ما فعله

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات المختصّة لمكافحة الجرائم وملاحقة مرتكبيها، أوقفت دوريّة من مفرزة استقصاء في وحدة ، بتاريخ 5-10-2026، في محلّة – الرحاب، المدعو:ه. ش. (مواليد عام 2002، لبناني، بحسب أقواله)، الملقّب بـ “اللمبي”وبالاستماع إليه، أفاد بأنّه ينتمي إلى عصابة منظّمة وخطرة، واعترف بأنّه كان ينفّذ، لمصلحتها، في محافظتي وجبل ، عمليات نشل وسرقة استهدفت أشخاصًا ومنازل ومطاعم، وطالت دراجات آليّة وهواتف خلوية، ثم يسلّم المسروقات إلى الشبكة لقاء تزويده بالمخدّرات.كما تبيّن أنّه من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، وضُبط بحوزته هاتف خلوي وسكين.سُلِّم الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختص، فيما يستمرّ العمل لتوقيف سائر المتورّطين.