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لبنان

أمطار وسلسلة منخفضات باتجاه لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن طقس الأيام المُقبلة

Lebanon 24
13-10-2026 | 02:56
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أمطار وسلسلة منخفضات باتجاه لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن طقس الأيام المُقبلة
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان الطقس المتقلب يستمر فوق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط خلال هذا الاسبوع، وقد شهدت مناطق بقاعية يوم امس  الاثنين، امطارا غزيرة محليّة، مصحوبة بحبات برد متوسطة الحجم امتد تأثيرها من البقاع الاوسط نحو الشمالي، بشكل عشوائي، اضف الى تساقط الامطار في المناطق الشمالية.
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أضاف خنيصر: "يستقر الطقس يومي الثلاثاء والاربعاء مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بسبب انقلاب الرياح الى جنوبية شرقية مغبرة تصل سرعتها الى 45 كلم في الساعة في الجنوب، لتعود وتتحوّل الى جنوبية غربية مساء الاربعاء وتتهيأ الاجواء الى عودة الامطار يومي الخميس والجمعة بشكل متفرق مع عواصف رعدية متفرقة ومحلية، وتكون غزيرة احيانا بين الساحل وشمال البلاد.

ولفت خنيصر إلى ان القسم الثاني من هذا الشهر سوف يحمل المزيد من المنخفضات وحالات عدم الاستقرار بسبب نشاط المرتفع الآزوري الذي سيغطي غرب وشمال ووسط اوروبا خلال الاسبوع المقبل بقيم ضغط ستلامس 1038hpaالامر الذي سيُساهم بانحراف المنخفضات الجوية نحو البحر المتوسط والحوض وتركيا وقبرص ولبنان وسوريا وفلسطين، تحمل معها الخيرات التي سترفع معدل الامطار لشهر تشرين الاول بشكل جيد وممتاز في معظم المناطق اللبنانية.

طقس الأيام المقبلة: 
طقس اليوم الثلاثاء غائم مع غبار بنسبة 30% 
طقس يوم الاربعاء غائم مع غبار بنسبة 35%
يتحول الى ممطر بين ليل الاربعاء وصباح الخميس فتتساقط امطار موحلة وتشتد غزارتها مع تقدم ساعات النهار.
 
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