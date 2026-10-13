أمطار وعواصف رعدية وانخفاض في الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

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- توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح احياناً. وجاء في اتلنشرة الآتي:-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم الخميس، حيث من المتوقع أن تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز غرب والذي يقترب تدريجاً مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبياً ويؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها يوم الجمعة يرافقها عواصف رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد ويستمر تأثير هذا المنخفض حتى نهاية الاسبوع .معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : بين 20 و 28 م° ، 21 و29 م°، بين 13 و 27 م°.-الطقس المتوقع في لبنان:الثلثاء:غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار متفرقة فترة قبل الظهر بخاصة شمال البلاد كما تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر ثم يتحسن الطقس تدريجاً خلال النهار .الأربعاء:غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح احياناً.الخميس:غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشطة تؤدي الى ارتفاع الموج. تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد.الجمعة:غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية مع أمطار متفرقة تشتد فترة بعد الظهر واحتمال تساقط حبات البرد كما يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة مع ارتفاع لموج البحر.-الحرارة على الساحل من 22 الى 32 درجة، فوق الجبال من 14 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 30 درجة.-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانًا على المرتفعات خلال بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 65 و 80٪حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء:28°C-الضغط الجوي:764 ملم زئبق.