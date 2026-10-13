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لبنان

تراجع التحويلات بنسبة 30%.. هل شريان لبنان المالي مُهدّد؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-10-2026 | 04:45
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تراجع التحويلات بنسبة 30%.. هل شريان لبنان المالي مُهدّد؟
تراجع التحويلات بنسبة 30%.. هل شريان لبنان المالي مُهدّد؟ photos 0
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يُتداول مؤخراً حديث عن تراجع تحويلات اللبنانيين العاملين في دول الخليج بنحو 30%، وفق مؤشرات أولية، على خلفية الأوضاع التي تشهدها المنطقة.
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وفي هذا السياق، تُشير مصادر اقتصادية عبر "لبنان 24" إلى أن "صحة هذه المعطيات، في حال تأكدها، ستشكّل مؤشراً مُقلقاً للاقتصاد اللبناني، نظراً إلى اعتماد عدد كبير من العائلات على هذه التحويلات لتغطية نفقاتها الأساسية."

وتلفت المصادر إلى أن "تداعيات هذا التراجع المحتمل تتمثل في 3 جوانب رئيسية:
-تراجع القدرة الشرائية للأسر المستفيدة، ولا سيما في ظل ضعف الأجور وتراجع مستوى الخدمات العامة.
-انخفاض الاستهلاك المحلي، بما قد ينعكس سلباً على قطاعات التجارة والخدمات والعقارات.
-تفاقم الضغوط الاجتماعية والمعيشية على الأسر التي تعتمد على الأموال المحوّلة من الخارج."

وتحذّر المصادر من أن "تأكد هذا التراجع واستمراره سيعني انخفاض أحد أهم مصادر تدفّق العملات الأجنبية إلى لبنان، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى السيولة والثقة والاستقرار."
 
المصدر: لبنان 24
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