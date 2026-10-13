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لبنان

بعد الجدل بشأن تمثال الحريري... توضيح من بلدية بيروت

Lebanon 24
13-10-2026 | 04:38
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بعد الجدل بشأن تمثال الحريري... توضيح من بلدية بيروت
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رداً على الجدل المثار حول تحويل المستودع الواقع مباشرة تحت تمثال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مكان استشهاده في عين المريسة إلى مطبخ ومخزن تابع لمطعم  مجاور، كتب رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان على منصة "إكس": فور تبلغنا بما جرى، بادرنا إلى اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذا التجاوز وتحديد أسبابه والمسؤوليات المترتبة عليه. 
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وفي هذا الإطار، يهمّنا توضيح ما يلي:

أولاً، إن مجلس بلدية بيروت الحالي لم يصدر اي قرار او يمنح أي ترخيص يجيز استخدام العقار المذكور، وإن ما حصل يعود إلى عام 2023، حين تقدّم صاحب أحد المطاعم بطلب يقضي بتولّي العناية بالحديقة وصيانتها، والاهتمام بالمساحة الخضراء والغرفة عليها والطلب لم يلحظ اي طلب بالسماح له باستخدام الجزء السفلي من الموقع.

ثانياً، إن الطلب المذكور لم يحظَ بموافقة محافظ مدينة بيروت، كما لم ينل موافقة المجلس البلدي السابق، وبالتالي فإن أي استخدام للموقع من دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة يُعدّ تعدّياً غير مشروع.

ثالثاً، نؤكد حرصنا الشديد على حماية هذا المكان وصون قيمته المعنوية والوطنية، لما يحمله من رمزية خاصة مرتبطة بذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهي رمزية تستوجب أعلى درجات الاحترام والمحافظة على الموقع.

وبناءً على ما تقدّم، فقد طلبنا من الجهات المختصة التحرّك واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا التعدّي، مع التشديد على تعزيز العناية بالمكان وصيانته، ووضعه تحت إشرافنا ومتابعتنا المباشرة، بما يضمن الحفاظ على حرمته ورمزيته ومنع تكرار أي تجاوز مستقبلاً.

ونؤكد أن بلدية بيروت لن تتهاون في حماية الأملاك العامة وصون المواقع التي تحمل قيمة تاريخية ووطنية ورمزية لأهل بيروت وجميع اللبنانيين".
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