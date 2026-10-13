ختم مسلخ في المعلقة زحلة بالشمع الأحمر... إليكم التفاصيل

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اعلنت المصلحة الوطنية لنهر في بيان انه" بناءً على إشارة الاستئنافي في ، جرى ختم مسلخ عزيز المر في منطقة المعلقة – بالشمع الأحمر، وذلك على خلفية المخالفات البيئية والصحية التي وثّقتها المصلحة ، والمتعلقة بتصريف الدماء والمخلفات الناتجة عن نشاط المزرعة والمسلخ مباشرة باتجاه ".واشارت الى ان" هذا الإجراء القضائي يأتي بعد الكشف الميداني الذي نفذته المصلحة بتاريخ 1 تشرين الأول 2026، بمشاركة مخفر المعلقة – زحلة وممثلين عن وزارتي الزراعة والصحة العامة، حيث جرى توثيق وجود قسطل مخفي يُستخدم لتصريف المخلفات السائلة والدماء باتجاه النهر، فضلاً عن تجميع جزء من المياه الملوثة وتصريفها في شبكة الصرف الصحي العامة".واوضح البيان ان "المصلحة كانت قد تقدمت بشكوى أمام ، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، في إطار متابعتها لهذا الملف الذي يعود إلى العام 2021، حين سبق أن وثّقت مخالفات بيئية في الموقع نفسه، قبل أن تكشف المعاينات الأخيرة استمرار التلوث وتغيير وسائل التصريف بدلاً من وقف المخالفات".واكدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن "ختم المسلخ بالشمع الأحمر يشكّل خطوة قضائية مهمة في مسار مكافحة التلوث وحماية الموارد المائية، ويؤكد ضرورة الانتقال من توثيق المخالفات إلى اتخاذ التدابير الرادعة بحق المنشآت التي تستمر في تلويث نهر الليطاني".كما شددت على "استمرار ملاحقة مصادر التلوث قضائياً وإدارياً، بالتنسيق مع النيابات العامة والأجهزة الأمنية والوزارات المختصة، حمايةً لنهر الليطاني والصحة العامة، ومنعاً لاستمرار الاعتداءات على الموارد المائية".