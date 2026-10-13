تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ختم مسلخ في المعلقة زحلة بالشمع الأحمر... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-10-2026 | 04:55
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ختم مسلخ في المعلقة زحلة بالشمع الأحمر... إليكم التفاصيل
ختم مسلخ في المعلقة زحلة بالشمع الأحمر... إليكم التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انه" بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع، جرى ختم مسلخ عزيز المر في منطقة المعلقة – زحلة بالشمع الأحمر، وذلك على خلفية المخالفات البيئية والصحية التي وثّقتها المصلحة ، والمتعلقة بتصريف الدماء والمخلفات الناتجة عن نشاط المزرعة والمسلخ مباشرة باتجاه نهر الليطاني".
Advertisement

واشارت الى ان" هذا الإجراء القضائي يأتي بعد الكشف الميداني الذي نفذته المصلحة بتاريخ 1 تشرين الأول 2026، بمشاركة مخفر المعلقة – زحلة وممثلين عن وزارتي الزراعة والصحة العامة، حيث جرى توثيق وجود قسطل مخفي يُستخدم لتصريف المخلفات السائلة والدماء باتجاه النهر، فضلاً عن تجميع جزء من المياه الملوثة وتصريفها في شبكة الصرف الصحي العامة".

واوضح البيان ان "المصلحة كانت قد تقدمت بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، في إطار متابعتها لهذا الملف الذي يعود إلى العام 2021، حين سبق أن وثّقت مخالفات بيئية في الموقع نفسه، قبل أن تكشف المعاينات الأخيرة استمرار التلوث وتغيير وسائل التصريف بدلاً من وقف المخالفات".

واكدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن "ختم المسلخ بالشمع الأحمر يشكّل خطوة قضائية مهمة في مسار مكافحة التلوث وحماية الموارد المائية، ويؤكد ضرورة الانتقال من توثيق المخالفات إلى اتخاذ التدابير الرادعة بحق المنشآت التي تستمر في تلويث نهر الليطاني".

كما شددت على "استمرار ملاحقة مصادر التلوث قضائياً وإدارياً، بالتنسيق مع النيابات العامة والأجهزة الأمنية والوزارات المختصة، حمايةً لنهر الليطاني والصحة العامة، ومنعاً لاستمرار الاعتداءات على الموارد المائية".
مواضيع ذات صلة
يديره سوري... إقفال محل تجاري بالشمع الاحمر
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 16:27:08 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه المنطقة.. إقفال محل ومعمل بالشمع الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 16:27:08 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف شبكة دعارة... وختم شاليهات بالشمع الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 16:27:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إقفال مستشفى في دولة عربيّة بالشمع الأحمر... ما السببب؟
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 16:27:08 Lebanon 24 Lebanon 24

النيابة العامة التمييزية

الأجهزة الأمنية

النيابة العامة

النائب العام

نهر الليطاني

الشمع الأحمر

نائب العام

الاستئناف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:24 | 2026-10-13
Lebanon24
09:15 | 2026-10-13
Lebanon24
09:04 | 2026-10-13
Lebanon24
08:54 | 2026-10-13
Lebanon24
08:43 | 2026-10-13
Lebanon24
08:39 | 2026-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24