نقابات العاملين في تربية الأسماك: التفجير في البحر ليس صيدًا

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استنكر اتحاد نقابات العاملين في صيد وتربية الأسماك في ، "استمرار الصيد بالديناميت على طول الساحل اللبناني، لما يشكّله من جريمة بحق البيئة البحرية والثروة السمكية، واعتداء مباشر على أرزاق الصيادين وحقوق آلاف العائلات التي تعتاش من البحر".واعلن في بيان ان "التفجير في البحر ليس صيدًا، بل تدمير ممنهج للحياة البحرية واستنزاف للثروات الطبيعية، وتهديد لمستقبل قطاع الصيد الذي يعاني أزمات متراكمة"، وطالب وزارات الزراعة والبيئة والدفاع والأجهزة المعنية بـ"التحرّك الفوري لوقف هذه الممارسات، وتشديد الرقابة، وملاحقة المخالفين، وإنزال أقصى بحقهم"، محذّرا من أنّ "التقاعس عن تطبيق القانون يفاقم الكارثة ويهدّد ما تبقّى من ثروتنا البحرية ومصادر رزق العاملين فيها".وندد بـ"الجريمة الجديدة المتمثّلة في اغتيال المهندس حسين في وضح النهار وأمام أفراد عائلته"، وطالب بـ"تحمّل مسؤولياتها، والدفاع عن لبنان أرضًا وشعبًا، وإدانة الجريمة، والوقوف إلى جانب أهلنا ودعم صمودهم في مواجهة الاعتداءات المتواصلة".وختم:"إنّ حماية البحر وحقوق الصيادين، كما حماية المواطنين وصون كرامتهم، مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون. بحرنا ليس ساحة للمتفجرات، وأرضنا ليست مباحة لجرائم ، فلتتحرّك الجهات المعنية لوضع حدّ لهذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيه".