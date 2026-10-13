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لبنان

توقيف مشتبه به بترويج "حشيشة الكيف" في الضنية

Lebanon 24
13-10-2026 | 05:20
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توقيف مشتبه به بترويج حشيشة الكيف في الضنية
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تمكنت دورية من مكتب أمن الضنية في مخابرات الجيش، بعد عملية رصد ومتابعة، من توقيف المدعو "خ. د. ح." في بلدة مراح السراج، للاشتباه بتورطه في ترويج حشيشة الكيف، بحسب مندوبة "لبنان24".

وكانت كمية كبيرة من حشيشة الكيف قد ضُبطت قبل أيام، وسط شبهات بارتباط الموقوف بعملية ترويجها.

واقتيد الموقوف إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.

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