توقيف مشتبه به بترويج "حشيشة الكيف" في الضنية

تمكنت دورية من مكتب أمن في مخابرات الجيش، بعد عملية رصد ومتابعة، من توقيف المدعو "خ. د. ح." في بلدة ، للاشتباه بتورطه في ترويج حشيشة الكيف، بحسب مندوبة " ".

وكانت كمية كبيرة من حشيشة الكيف قد ضُبطت قبل أيام، وسط شبهات بارتباط الموقوف بعملية ترويجها.

واقتيد الموقوف إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.