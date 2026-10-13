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لبنان

المديرية العامة للشؤون العقارية تعيد تفعيل تطبيقها الإلكتروني "LRC"

Lebanon 24
13-10-2026 | 07:21
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المديرية العامة للشؤون العقارية تعيد تفعيل تطبيقها الإلكتروني LRC
المديرية العامة للشؤون العقارية تعيد تفعيل تطبيقها الإلكتروني LRC photos 0
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أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية إعادة تفعيل تطبيقها الإلكتروني «LRC»، ببرمجيات حديثة وباللغتين العربية والإنكليزية، بما يتيح للمواطنين متابعة معاملاتهم والاستفادة من مجموعة خدمات عقارية عن بُعد، ويخفّف عنهم أعباء التنقّل والانتظار.
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وأوضحت المديرية "أنّ التطبيق يتيح تتبّع مراحل إنجاز المعاملات وطلبات إفادات الملكية، واحتساب الرسوم التقريبية لعمليات البيع والشراء، والاطّلاع على أوامر القبض المدفوعة المتعلّقة بآخر عملية على العقار.

كما يوفّر خدمة متابعة حركة القيود، التي تُبلغ المستخدم بأي تغيير يطرأ على عقاره، سواء أكان بيعاً أم رهناً أم إشارة جديدة على السجلّ العقاري، إضافة إلى إصدار سند ملكية جديد، وذلك من خلال إشعارات فورية على الهاتف ورسائل عبر البريد الإلكتروني، بما يتيح له متابعة هذه المستجدّات من داخل لبنان أو خارجه.

وأشارت المديرية إلى أنّ هذه الخدمات متاحة مجاناً، فيما تتوافر خدمة الاطّلاع على الصحيفة العقارية كاملة لقاء رسم، وهي متاحة حالياً عبر التطبيق على أجهزة «أندرويد».

ودعت المديرية المعنيين والمهتمين إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.lrc.gov.lb، أو تنزيل التطبيق من متجرَي «Google Play» و «App Store» بالبحث عن  «Land Registry Cadastre Lebanon»، للاستفادة من الخدمات المتاحة.
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