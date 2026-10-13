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لبنان

الرافعي بحثت مع سفيرة فنلندا في لبنان سبل دعم المرأة وتفعيل المشاريع الحيوية في الشمال

Lebanon 24
13-10-2026 | 07:32
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الرافعي بحثت مع سفيرة فنلندا في لبنان سبل دعم المرأة وتفعيل المشاريع الحيوية في الشمال
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استقبلت محافظ الشمال بالإنابة الأستاذة إيمان الرافعي، في مكتبها في سرايا طرابلس، سفيرة فنلندا في لبنان آن مسكانين، حيث تم عرض عدد من القضايا الاجتماعية والإنمائية التي تهم محافظة الشمال، ولا سيما سبل مكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، من خلال دعم المبادرات الهادفة إلى تمكينها اقتصاديا واجتماعيا، وتوفير فرص التدريب المهني والتأهيل في مختلف المجالات، خصوصاً الأشغال اليدوية والحرفية، بما يساعدها على تحقيق الاستقلالية الاقتصادية وتحسين ظروفها المعيشية.
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كما تناول اللقاء أبرز الملفات الإنمائية والمشاريع الحيوية في الشمال، وفي مقدمتها مرفأ طرابلس ومطار الرئيس رينيه معوض في منطقة القليعات، ومعرض رشيد كرامي الدولي، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، وأهمية تفعيل هذه المرافق والاستفادة من إمكاناتها في تحريك العجلة الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء طرابلس والشمال.

حضر اللقاء منسقة السفارة كاميلا آنتلا ورئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة لورا صغير ونائبة الرئيسة غيدا بكري ومديرة منظمة "أنت الحياة" غنوة شندر.

وخلال اللقاء، أكدت الرافعي "أن محافظة الشمال تولي اهتماما خاصاً بالقضايا الاجتماعية والإنسانية، وفي مقدمتها حماية المرأة من مختلف أشكال العنف، والعمل على تعزيز دورها ومشاركتها الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية".

وأشارت إلى أنها "تعمل بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية في الشمال، من أجل دعم النساء اللواتي يواجهن ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة، ومساعدتهن على اكتساب المهارات والخبرات التي تتيح لهن الاعتماد على أنفسهن، ولا سيما من خلال برامج التدريب المهني والأشغال اليدوية والمشاريع الإنتاجية الصغيرة".

وشددت الرافعي على "أهمية تكامل الجهود بين الإدارات الرسمية والجمعيات المحلية والجهات الدولية الداعمة، بما يسهم في توفير الحماية والمساندة للنساء المعنّفات، وفتح آفاق جديدة أمامهن للاندماج في سوق العمل"، مؤكدة "أن تمكين المرأة يشكل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة".

وفي الشأن الإنمائي، لفتت الرافعي إلى أهمية المشاريع والمرافق الحيوية التي يتمتع بها الشمال، وضرورة تضافر الجهود لتفعيلها، نظرا إلى دورها في إنعاش الحركة الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابا على الأوضاع المعيشية والاجتماعية في طرابلس وسائر المناطق الشمالية.

السفيرة مسكانين

بدورها، أكدت السفيرة مسكانين اهتمام بلادها بدعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية الهادفة إلى تعزيز حقوق المرأة وحمايتها من العنف، مشددة على "أهمية الدور الذي تؤديه الجمعيات والمؤسسات المتخصصة في مساعدة النساء، ولا سيما اللواتي يواجهن تحديات اجتماعية واقتصادية".

واستعرضت مسكانين خلال اللقاء النشاطات والمشاريع التي تعمل السفارة على تنفيذها لدعم المرأة وتعزيز قدراتها، ولا سيما في مجالات التوعية والتدريب والتأهيل والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية توفير الأدوات والفرص التي تساعد النساء على تطوير مهاراتهن وتحقيق استقلاليتهن والمشاركة بفاعلية في المجتمع.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما يخدم قضايا المرأة ويسهم في دعم الجهود الاجتماعية والإنمائية في محافظة الشمال".
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